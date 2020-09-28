Цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть утром 28 сентября продолжают показывать отрицательную динамику, свидетельствуют данные торгов. Сорт WTI торгуется ниже отметки в $40: участники рынка продолжают переоценивать ожидания спроса на сырье на фоне ситуации вокруг коронавируса COVID-19.

Уточняется, что по состоянию на 8.11 по московскому времени цена фьючерсов на декабрь североморской нефтяной смеси Brent потеряла 0,71%, до $42,11 за баррель, котировки с поставками в ноябре снизились на 0,64%, до $41,65. Фьючерсы на декабрь сорта WTI опускаются на 0,77%, до $39,94 за баррель.

По мнению аналитиков ANZ, опасения по поводу введения новых ограничений на передвижение укрепляются из-за роста числа новых случаев COVID-19 в крупных штатах США. Также продолжает расти число инфицированных коронавирусом в мире.

Инвесторы опасаются, что вторая волна эпидемии приведет к ужесточению карантинных мер, что негативно отразится на восстановлении мировой экономики и, как результат, спрос на нефть будет снижаться.