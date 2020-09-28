Россия оказалась перед перспективой войны с Турцией

Это не ответ

День 27 сентября 2020 войдет в историю как дата начала новой Карабахской войны. Произошло то, что, увы, должно было произойти: Азербайджан решил взять реванш за поражение 26-летней давности. Для России это известие не сулит ничего хорошего. Москве было бы выгодно сохранение существовавшего статус-кво, но этого уже, очевидно, не будет.

Новости из Карабаха, как присуще новостям с театра военных действий, поступают противоречивые. Ясно только, что утром в воскресенье азербайджанские войска развернули мощное наступление. Бои начались по всей карабахской границе. Обстреливали Степанакерт – одно уже это исключает, что имеет место не раз бывавшее здесь за последнее время локальное столкновение.

Вначале в Баку говорили только об «ответе на армянские провокации», но потом президент Ильхам Алиев назвал всё своими словами. «Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана», — заявил он на заседании Совета безопасности.

Сообщается о десятках, а то и сотнях погибших с обеих сторон. К исходу воскресного дня азербайджанские власти сообщили, что армянские войска выбиты из семи сел того района, который в Ереване и Степанакерте именуют Поясом безопасности. То есть — территорий, не входивших при СССР в Нагорно-Карабахскую автономную область, но оказавшихся под армянским контролем по итогам войны начала девяностых годов.

Армянская сторона весь день это отрицала, но на утро понедельника все-таки нехотя признала, что противник достиг определенных успехов. «Мы потеряли позиции, мы потеряем еще, но мы также завоюем позиции», — пообещал президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

На грани

Судя по всему, несмотря на достигнутые успехи, первый день войны прошел для Азербайджана не совсем так, как планировалось. Еще в воскресенье местное министерство обороны заверяло, что имеющихся сил для победы достаточно. Но с понедельника в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. В Армении мобилизация и военное положение объявлены еще в воскресенье.

Международная реакция на события в Карабаха показательна. Страны ЕС, США, Россия, Иран дружно выражают свою обеспокоенность, не возлагая ответственность за начало войны ни на одну из сторон.

Особняком стоит Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган в даже еще более резких выражениях, чем во время летних армяно-азербайджанских столкновений, поддержал Азербайджан. Но насколько глубоко Турция готова вмешаться в события в соседней стране, остается вопросом спорным.

Если отбросить так и остающиеся пока без доказательств туманные сообщения о турках и наемниках из Сирии и Ливии, которые, якобы, воюют на азербайджанской стороне, получается, что Анкара как минимум не исключает для себя вариант открытия «второго фронта» в помощь Азербайджану. У границ Армении находится целая турецкая армия. По численности и оснащению она больше всех армянских вооруженных сил.

По-видимому, «красной чертой», которую Еревану не следует преступать, для Анкары является перенос боевых действий в Нахичеванскую автономную республику. Именно в этом азербайджанском анклаве проходили недавние совместные азербайджанско-турецкие учения.

Правда, Эрдогану, при всем его авантюризме, помноженном на непомерные амбиции, вряд ли будет легко отдать приказ о вступлении в войну. Нападение на Армению подпадает под договор ОДКБ. А это значит, России тогда придется воевать с Турцией. Сценарий, выглядящий сейчас плохой фантастикой, но этот год уже преподнес немало нехороших сюрпризов. Так что и этого нельзя исключать.

Почему сейчас?

Радует то, что Турция, на сегодняшний день — единственный влиятельный международный игрок, который четко и ясно обозначил свою заинтересованность в окончательной победе одной из сторон. Все прочие будут определять свою позицию, что называется, в зависимости от политической целесообразности. Кто и как в конце концов определится, станет ясно уже в ближайшее время, в ходе дискуссий в Совете безопасности ООН. И среди дипломатов вряд ли будет много желающих сказать очевидное: эту войну начал Азербайджан.

Мотивы Ильхама Алиева предельно ясны: он решил воспользоваться ситуацией. Россия занята Белоруссией и своими разборками с Западом из-за дела Навального. Вдобавок, у власти в Армении находится Никол Пашинян, ставший президентом в результате уличных протестов – а таких лидеров в Кремле с трудом переносят. Значит, особой активности на карабахском направлении Москва, по идее, не проявит.

А вот Эрдоган, напротив, последнее время демонстрирует готовность махать шашкой, где только можно. Он в войну в Ливии влез, и с Кипром и Грецией ссорится. Почему бы ему еще и союзнику не помочь – тем более, что помощь потребуется, как, похоже, надеются в Баку, только дипломатическая?

Очень трудный выбор





В далеких девяностых Карабахская война закончилась так, как закончилась, потому что армянское общество было единым, а Азербайджан раздирали междоусобицы. Кроме того, в наследство от СССР Армении достались хорошие военные кадры. Стольких кадровых офицеров, прошедших школу Советской армии, у азербайджанцев просто не было. Вот и сражались в Карабахе участник Великой Отечественной войны, генерал-майор Христофор Иванян против директора фабрики первичной обработки шерсти Сурета Гусейнова.

Сейчас ситуация изменилась. Власть Алиева крепка как никогда. Армия Азербайджана, как минимум, так же хорошо вооружена и подготовлена, как и армянская. Экономика страны в лучшем состоянии, чем у Армении, а мобилизационный ресурс заметно выше: население Азербайджана больше в три раза. Есть еще один нюанс: Ильхам Алиев явно готовит транзит власти. Подкрепить права сына «на престол» триумфальным восстановлением территориальной целостности – великий соблазн.

Увы, в сложившейся ситуации в Баку, конечно, не думают о России. Все годы после Первой Карабахской войны – а ее, к сожалению, теперь придется называть только так – в Москве старательно делали вид, что в Закавказье у нее есть два союзника: Азербайджан и Армения. Теперь, если войну не удастся остановить, придется делать между ними выбор. И готовиться к его трагическим последствиям – как минимум, в виде тысяч беженцев, которые хлынут в Россию из разоренного региона.