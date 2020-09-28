Опубликован рейтинг лучших цифровых банков России

Эксперты фонда «Сколково» и его резидента VR Bank, проанализировав уровень развития цифровых сервисов 50 крупнейших по объему кредитных организаций РФ, выбрали лучших и них по степени цифровизации.

Лидером рейтинга стал «Тинькофф», на втором месте ВТБ. Замыкает тройку лидеров Сбербанк. Кроме того, в пятёрку лучших вошли Райффайзенбанк и Альфа-банк, передаёт агентство «Прайм».

Как пояснили аналитики «Сколково», они изучили самые разнообразные показатели ведущих российских банков, в том числе наличие цифровых сервисов, мобильные приложения кредитных организаций, а также качество и скорость обработки обращений действующих и возможно будущих клиентов в социальных сетях.

При этом отмечается, что нынешний ТОП-5 существенно отличается от того, что было годом ранее. В частности, обращает на себя внимание стремительный взлёт ВТБ, который из второй десятки рейтинга поднялся на второе место. Между тем, лидер 2019 года Райффайзенбанк опустился на три строчки вниз, а Альфа-банк – на одну.