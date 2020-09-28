Портал Госуслуг запускает дневник наблюдений для россиян, привитых от COVID-19

Россияне, которым сделали прививку от коронавируса нового типа, смогут вести дневник самонаблюдений на едином портале госуслуг и в мобильном приложении портала. Сервис запустило Минцифры РФ совместно с Минздравом, сообщает в пресс-релизе на сайте ведомства.

«Ведение дневника самонаблюдения на Едином портале госуслуг доступно для всех граждан, получивших вакцину в рамках гражданского оборота», - говорится в документе. Также добавляется, что для жителей Москвы, которые приняли участие в пострегистрационном клиническом исследовании, аналогичная форма наблюдения доступна на официальном сайте мэра Москвы.

Пройдя вакцинацию, граждане страны смогут самостоятельно вносить данные о своем самочувствии в дневник, отмечать препараты, которые принимались для устранения недомоганий. Все данные будут поступать в Минздрав, где их будут анализировать медики и при необходимости проводить дополнительные консультации. Сервис предусматривает возможность получений пуш-уведомлений, напоминающие о необходимости своевременного внесения информации.