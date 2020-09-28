Прерванный полет

Власти РФ предприняли несколько шагов, чтобы пополнить бюджет, оскудевший после пандемии коронавируса. Государство намерено максимально сократить дефицит вне зависимости от того, в каком положении находится российская экономика.



Сначала озвучен был план увеличить акцизы на сигареты на 20%, а после этого — повысить и налогообложение для нефтяных, металлургических компаний и производителей удобрений. Автором законопроекта стало министерство финансов. Идею предварительно не обсуждали с бизнес-сообществом, а просто поставили перед фактом: платить нужно будет больше. Предложение Минфина увеличит в 3,5 раза выплаты по Налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей удобрений, а также черных и цветных металлов. Эта мера, по оценке ведомства, позволит собирать по 56 млрд руб. дополнительных налогов ежегодно.



В числе компаний, которых в первую очередь коснется новый закон, — «Норникель» (потеряет около 4,7% прибыли до вычета налогов, по данным «Интерфакса»), а также «Северсталь»,«Русал», НЛМК и Evraz.



Представители отрасли заявили, что новая инициатива нарушает указания президента обеспечить в среднесрочной перспективе налоговую стабильность, ослабляет конкурентоспособность отечественных предприятий, может привести к росту цен на сырье и сорвать национальные проекты. В частности, об этом заявил владелец НЛМК Владимир Лисин в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Миллиардер написал об этом как председатель ассоциации «Русская сталь», представляющей интересы всей сталелитейной отрасли (в ассоциацию, помимо НЛМК, входит «Северсталь», «Евраз», «Металлоинвест»).



Игроки рынка подчеркнули: власти поднимают НДПИ на добычу руд, которые затем перерабатывают внутри страны и из них создается металл, машины и оборудование, вследствие этого российская продукция станет дороже импортной. По их мнению, очевидно, что в отличие от «нефтянки», глубина переработки металлов и нефти сильно отличается, поэтому режимы для каждой отрасли должны быть разными. Расходы на выплаты НДПИ могут превысить точку безубыточности, и вместо разработки месторождений компании могут начать закупки сырья у зарубежных конкурентов. Так, например, группа «Акрон» уже сообщила СМИ, что при повышении НДПИ с 2021 года будет вынуждена сократить добычу фосфатного сырья на ГОК «Олений Ручей», заместив его поставками из Марокко и Бельгии. Однако чиновники полагают, что финансовое положение предприятий существенно не ухудшится.



Раскритиковала законопроект Минфина и Счетная палата: там отмечают, что бюджетный эффект от нового законопроекта нельзя оценить, пока министерство не обоснует поступления в федеральный бюджет и не детализирует расчеты.



Эксперты рынка встретили инициативу Белого дома неоднозначно. Они отмечают, в частности, что дефицит бюджета пока не критический, а запасы в рублях и иностранной валюте, размещенные на федеральных депозитах, перекрывают его, составляя 13,6 трлн рублей. Прореха же в государственной казне оценивается в 4 трлн рублей в 2020 году и в 2,7 трлн — в 2021-м.



«Понятно, что Минфин озабочен решением своих проблем, но такие вещи еще больше ухудшают инвестиционную привлекательность вложений в России. Надо думать о снижении налогов и стимулировании инвестиций — у нас, к сожалению, все ровно наоборот», — сообщил СМИ директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.



Какие еще способы привлечения средств в казну могли бы выбрать власти? Один из них — временные заимствования. По мнению некоторых специалистов, Россия могла бы увеличить долговую нагрузку с текущих 12-13% до 20-22% от ВВП, дав возможность бизнесу восстановиться после весеннего локдауна. Еще один способ — приватизация имущества по рыночным ценам, что также могло бы помочь сократить дефицит бюджета. Пока же вместо этого, власти выбрали путь повышения налогов. При этом экономика страны еще не продемонстрировала признаков восстановления. Очевидно, что рост налоговой нагрузки приведет к снижению инвестиций, сокращению штатов, и уменьшению прибыли. Все это станет тормозом для еще не отошедшей от локдаунка экономики.