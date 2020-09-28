Прогноз погоды: россиян ждёт непростая зима

Прогноз погоды на предстоящую зиму регулярно меняется, что, впрочем, неудивительно. Появляются новые данные и информация со спутников, обновляется климатическая карта… И если первоначально синоптики убеждали нас, что зима будет малоснежной и короткой, то сейчас они предупреждают о разнонаправленных температурных аномалиях по всей Русской равнине.

При этом, согласно самым последние метеорологическим сводкам, россиян ждёт очень непростая зима с морозами и снегопадами. Однако по всей территории страны погода будет заметно разниться. К примеру, москвичей и петербуржцев ожидают лёгкие морозы и снежная пурга, в других регионах будут наблюдаться чувствительные температурные качели, а где-то обещают аномальное тепло.

Прогноз погоды на декабрь 2020

По прогнозу синоптиков, сразу в нескольких регионах России климатическая зима даст о себе знать уже в конце календарной осени. В начале же декабря 30-градунсные морозы могут накрыть почти весь Дальний Восток. А вот на севере Уральского федерального округа, на большей части Сибири и в Якутии в первый месяц календарной зимы настоящих русских морозов пока не обещают. Здесь температурный фон значительно превысит свою норму.

Южная часть страны проведёт декабрь с комфортом: на морском побережье будет неожиданно сухо и спокойно, обойдётся даже без привычных декабрьских ливней, воздух будет прогреваться до плюс 5. Такая погода, в частности ожидается в Крыму и на Кубани. Чуть прохладнее, но всё равно очень комфортно будет в Ставропольском крае. Так, в Минводы, Пятигорск и Кисловодск чувствительные холода придут только ближе к новогодним праздникам.

Но зато на юге возможен резкий контраст между дневными и ночными температурами. Как предупреждают специалисты, особенно это будет заметно в горных районах Северного Кавказа, а также в Сочи, Адлере и Анапе. Нестабильная климатическая ситуация ожидается в первом месяце календарной зимы в Ростовской и Волгоградской областях. Так что на юге, при всех предварительных вводных зима всё-так будет очень непростой.

Москва и Санкт-Петербург проведут декабрь, как уже ранее прогнозировали синоптики, практически в синхронном погодном режиме. В двух столицах ожидается прохладное начало зимы: до минус 4 в дневное время суток и минус 5-6 – ночью. Вторую половину месяца в Москве и СПб будет заметно штормить: повалит снег, усилится ветер, ударят морозы, но столбики термометров будут колебаться от холода к теплу.

Удивительно спокойной и даже теплой окажется в декабре Сибирь. Регион, известный своим суровым климатом, дождётся классической зимы с трескучими морозами только к концу месяца. Тем не менее, на данный момент метеорологи скептически отмечают «трескучесть» грядущих морозов: в Новосибирске и Кемерове прогнозируется не более минус 20, в Красноярске и вовсе минус 15-18. Такие показатели почти не выбиваются из привычной зимней картины сибиряков.

Прогноз погоды на январь 2021

Январь по температурным показателям в целом по России прогнозируется более суровым. В частности, резкое похолодание сразу после новогодних праздников ждёт жителей Урала, Сибири и Поволжья.

На Юге страны, по прогнозу синоптиков, будет практически без осадков, а по температурным показателям относительно тепло. Но высокая влажность и порывистый ветер, который возможен, прежде всего на морском побережье, создадут ощущение дискомфорта.

А для Сочи прогноз и вовсе неприятный: здесь начало 2021 года будет слякотным. Дождь и снег, а чаще всё вместе, будут идти друг за другом, минусовая погода станет особенно сильно ощущаться всё за счёт той же высокой влажности. А вот в Крыму, например, в Симферополе обещают очень спокойный и умеренно морозный январь.

Возвращаясь к Петербургу важно отметить, что в январе здесь ждут морозы, которые периодически стану сменяться периодами неожиданного потепления – то ещё испытание для метеозависимых и пожилых людей. Непросто будет в январе в Москве: минус 12, снегопады, сильный ветер и скачки атмосферного давления.

Прогноз погоды на февраль 2021

На пороге весны россиян, как предупреждают синоптики, ожидает непредсказуемая оттепель. Изучив прогноз за последнее десятилетие, метеорологи пришли к выводу, что грядущий февраль окажется намного теплее, чем февраль 2020. Во многих регионах страны температура превысит свою климатическую норму, что особенно касается северо-запада России и северной части Южного федерального округа, а также районов Черноземья.

В непривычное предвесеннее тепло окунется и традиционно холодный в феварале Урал. Например, в Свердловской области будет днём всего минус 11, в Челябинской области – минус 9-10. Но при этом метеорологи ожидают сильные порывы ветра на протяжении всего месяца, возможны обильные снегопады. Так что просто жителям Урала в конце зимы точно не будет.

На полуострове Крым, как по всему югу страны прогнозируется более комфортная климатическая обстановка. Но череда дождей, мокрого снега и периодический уход температуры воздуха в минус всё-таки немного подпортят настроения местным жителям и туристам.

Аномально раннее потепление ожидается на юге Центрального федерального округа, где в феврале на пике будет минус 3-5. Такой прогноз синоптики обещают Воронежу и Курску, арктический атмосферный фронт довольно быстро покинет также Белгород, уступив место теплу.