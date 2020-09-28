Путин призвал граждан соблюдать рекомендации врачей

Президент России Владимир Путин выступая на расширенном заседании президиума Госсовета России призвал соблюдать ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса.

«Борьба с эпидемией ещё далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов, это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья... От каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции. Чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать, я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», – сказал Владимир Путин.

В течение последнего месяца в стране число обнаружения новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выросло в полтора раза – 28 сентября было зафиксировано свыше 8 тыс инфицирования.