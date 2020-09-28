Попова: карантина не будет

Руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда» заявила, что нет необходимости вводить строгие ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Попова считает, что сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 отличается от той, которая была весной этого года.

«Да, цифры растут, мы и предполагали, что они будут расти. У вируса формируется очевидная сезонность. Он приходит в большей степени в холодный период года. Есть несколько причин, почему это происходит, и они все не являются неожиданными. Первое – сезонность. Второе – мы приходим на работу. Люди приезжают из отпусков, собирают детей в школу, идут за новой одеждой», ­­– сказала Анна Попова.

В России в течение последнего месяца число обнаружения новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выросло в полтора раза – 28 сентября было зафиксировано свыше 8 тыс инфицирования.