В Карабахе заявили о возвращении ряда утерянных позиций

По заявлению министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, военным удалось вернуть за ночь ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения, передает РИА «Новости». В ведомстве рассказали, что интенсивные боевые действия продолжались всю ночь на южном, юго-восточном и северном направлениях линии фронта.

«Подразделения Армии обороны (Карабаха) в результате контратаки нанесли большие потери живой силе и военной технике противника», - передает министерство. Уточняется, что армия восстановила утерянные ранее позиции.

Ранее сообщалось, что 27 сентября в Карабахе началось обострение ситуации. В это же день президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление о продвижении войск в Карабахе, также было опубликовано видео, на котором видно уничтоженную технику армянской армии.

Армения также выступила с заявлением об уничтожении двух азербайджанских вертолетов ВС, а также трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Ереван ввел военное положение и объявил о мобилизации, премьер страны Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.