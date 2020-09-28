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В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Москва, 28.09.2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с курсом рубля, который продолжает падать к основным резервным мировым валютам. По словам представителя Кремля, период ослабления рубля рано или поздно завершится, после чего начнётся укрепление национальной валюты. При это он признал, что в настоящее время наблюдается сильная волатильность курса, передаёт РИА Новости.

«Не заметить этого сложно. Но как нам показывает недавнее и давнее прошлое, волатильность двусторонняя. То есть за периодами ослабления российской валюты обязательно наступит период её укрепления», – пояснил он.

Однако глава президентской пресс-службы подчеркнул, что пока не может сказать, когда рубль отыграет свои позиции и развернётся в валютных парах.

«Но ещё раз скажу, то, что наблюдается сейчас с курсом рубля – классическая рыночная волатильность. Так что лично у меня нет никаких сомнений, что восстановление позиций российской волюты обязательно произойдёт», – резюмировал представитель Кремля.

Напомним, на утренних торгах Московской биржи доллар впервые со 2 апреля этого года превысил отметку в 79,00 руб., а евро подбирался к 92,00. Сейчас рубль немного отыграл. Но его позиции по-прежнему шатки. По данным на 14:55 курс доллара составляет 78,678, что 0,60% больше чем было при закрытии торгов пятницы. Евро прибавил ещё больше (+0,96%) и торгуется сейчас по 91,803%.

При этом Центробанк повысил официальный курс доллара на 29 сентября до 78,6713 руб. (+1,85 руб.). а евро – до 91,479 руб. (+1,82 руб.).

Ранее сообщалось, что прошедшая неделя стала для рубля одной из самых неудачных за последние месяцы. В частности, в пятницу, доллар обновил свой максимум (78,50) против рубля с апреля этого года, а евро, который торговался по 91,26, и вовсе поднялся на такие позиции впервые с февраля 2016 года. Всего же за 7 дней «американец» прибавил около 3,00 руб., а единая валюта ЕС подорожала почти на 2,00 руб.

По мнению большинства аналитиков, в дальнейшем курс рубля будет падать. Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Курс доллара: рублю предрекли мощный обвал».

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