В Кремле прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. По словам представителя Кремля, российские власти, считают, что сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виноват в обострении конфликта, главное, как можно скорее прекратить боевые действия, передаёт РИА Новости.

При этом он напомнил, что наша страна – один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ и выполняет роль посредника в урегулировании.

«Готовность к этому была акцентирована и подчёркнута на самых раз уровнях, – подчеркнул Песков. – Сейчас очень важно именно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто здесь больше прав».

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Москва всегда занимала равновзвешенную позицию по данному вопросу.

«Именно такая позиция дает нам возможность использовать своё влияние и традиционно добрые отношения с обеими странами, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе», – резюмировал представитель Кремля, призвав Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации.

Ранее сообщалось, что представитель МИД Китая Ван Вэньбин от имени страны обратился в ходе брифинга к правительствам Армении и Азербайджана с призывом проявить спокойствие и сдержанность на фоне последнего обострения в Нагорном Карабахе. Дипломат призвал все проблемы решать тольок путём переговоров.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана выступило с заявлением об обстреле войсками Армении населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В заявлении в частности говорилось, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам», а Баку «наступает» по всему карабахскому направлению. Сообщалось также, что обстреливались мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.

Позже Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что военным удалось вернуть за ночь ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения. В ведомстве рассказали, что интенсивные боевые действия продолжались всю ночь на южном, юго-восточном