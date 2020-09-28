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В Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия выйдет на плато по COVID-19

Москва, 28.09.2020
  • В Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия выйдет на плато по COVID-19

ТАСС

По заявлению советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, Россия в октябре выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, после этого стоит ожидать снижения новых случаев.

«Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет», - рассказал академик агентству РИА «Новости». Он подтвердил, что «на плато страна выйдет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение».

Ученый уверен, что ограничений на сегодня не требуется, достаточно придерживаться существующих рекомендаций, например, переход на «удаленку» или отказ от общественного транспорта пожилых людей.

«Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах», - продолжил Малеев. Он также не исключает, что будет вводиться «единичный карантин в классах» при выявлении заболевания.

Сегодня у ведомства разработано около 400 методических рекомендаций для различных производств, образовательных учреждений, учреждений культуры, где все необходимые меры предусмотрены, уточнил специалист.

В России за сутки выявлено 8 135 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. В общей сложности, в России за все время эпидемии выявлено 1 159 573 эпизода COVID-19, выздоровели в стране 945 920 инфицированных, из которых 2 702 человека за последние сутки. Скончался за сутки от вируса 61 человек, общее число безвозвратных потерь от COVID-19 в РФ достигло 20 385. 

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