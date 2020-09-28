Выбрана управляющая компания для клубного дома SOHO+NOHO

Команда Professional FM осуществит полный перечень работ по приему объекта в эксплуатацию, включая проведение комплексных и индивидуальных испытаний инженерных систем и оборудования и продолжит реализовывать в рамках управления объектом концепцию девелопера по комфортному образу жизни в качественном доме с продуманными сервисами и развитой инфраструктурой.

Комплекс апартаментов SOHO+NOHO— два корпуса, объединенные подземным паркингом и стилобатом с клубной инфраструктурой. Фасады отделаны керамогранитными плитами серых, древесных и бежево-коричневых оттенков, гармонирующих с цветовой гаммой соседних сталинских домов.

Комплекс включает апартаменты бизнес-класса с продуманными планировками. Каждый квадратный метр жилой площади может быть использован с максимальной пользой для жильцов, создавая пространство для жизни, полностью соответствующее современным стандартам строительства.