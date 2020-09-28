Высокодоходные облигации - достойная альтернатива банковским депозитам

Ставки по банковским депозитам упорно двигаются вниз. По оценке ЦБ, ко второй декаде сентября в десятке крупнейших кредитных организациях страны планка опустилась до 4,4%. При этом инфляция, по данным того же регулятора, сейчас находится на уровне 4%.

Как отметил генеральный директор Московского городского комбината ломбардов «Мосгорломбард» Алексей Лазутин, снижение ставок по вкладам приводит к тому, что люди рассматривают возможность альтернативных инвестиций и эта тенденция активно набирает обороты. В ответ рынок предлагает все больше вариантов для вложения средств.

С усилением тенденции по поиску гражданами альтернативы банковским вкладам согласен и финансовый директор «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Николай Леоненков, обсудивший последние тренды с Алексеем Лазутиным. По словам Леоненкова, ежемесячно на Московской бирже появляется порядка 330 000 новых счетов физлиц, а в общей сложности их количество уже достигло более 6 млн.

«Естественно, этот тренд появился не только из-за снижения ставок по депозитам, но и в принципе тем, что фондовый рынок развивается, на него выходят новые эмитенты, появляются новые инструменты, новые бумаги, которые дают дополнительную доходность», - подчеркнул эксперт.

Диверсификация портфеля

Доходность по гособлигациям составляет порядка 5% годовых, что уже выше ставок по депозитам. В случае с корпоративными облигациями компаний, имеющих высокие рейтинги, планка поднимается до 8%. Но и это не предел: 3-4 года назад путь на биржу открылся для компаний с небольшой капитализацией, представляющих малый и средний бизнес. Их бумаги входят в сегмент высокодоходных облигаций, приносящих держателям 12-15% годовых, а то и 18%.

По словам Алексея Лазутина, таким образом у инвесторов есть возможность распределять свои вложения, формируя целые портфели инвестиций.

Причем теперь доступный инструментарий не ограничивается только бумагами, обращающимися на бирже: совсем недавно появился еще один вариант – коммерческие облигации. Допуск к торгам по ним осуществляет не Мосбиржа, а Национальный расчетный депозитарий, и требования к эмитентам таких бумаг ниже. Хотя компании, планирующие размещение коммерческих облигаций, также подвергаются тщательному отбору.

«Мы обращаем внимание на прозрачность структуры собственности, заинтересованность в развитии, на уровень подготовки топ-менеджмента корпоративного управления, ну и, безусловно, на экономические показатели. То есть если компания убыточная, безусловно, ей не из чего будет платить купоны и, естественно, она не выйдет на рынок», - объясняет финансовый директор «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

Оптимальный вариант

Для самих компаний, размещающих коммерческие облигации, по словам Алексея Лазутина, такой инструмент тоже значительно расширяет горизонты, позволяя привлекать столь необходимые для развития бизнеса деньги. Как отметил генеральный директор «Мосгорломбарда», это особенно актуально сейчас, на фоне снижения ключевой ставки и ставок по депозитам, когда коммерческие банки не спешат кредитовать бизнес. Лимита по таким размещениям нет, большинство эмитентов ограничивается 100 миллионами рублей. Этой суммы хватает на реализацию поставленных целей. При этом компания получает в том числе необходимую публичность, может хорошо зарекомендовать себя и в дальнейшем двигаться уже в направлении биржевых площадок.

К очевидным плюсам коммерческих облигаций относятся и небольшие расходы на их размещение. «Если говорить про коммерческие облигации, там комиссия минимальна, поскольку биржа и листинг здесь не участвуют, в допуске, это комиссии совершенно фиксированные, очень небольшие. Я думаю, что они войдут в 0,5% годовых вместе с комиссией организатора. Для биржевых облигаций цены значительно больше, потому что там и инфраструктура задействуется, и биржевая, и организаторов выпуска», - говорит Николай Леоненков.

Сокращение расходов позволяет компаниям предложить покупателям своих коммерческих облигаций гораздо больший купонный доход. По словам главы «Мосгорломбарда», разница с доходом по биржевым облигациям того же эмитента, достигает 3%. При этом сейчас купить такие бумаги очень легко: это можно сделать даже в режиме онлайн. Все это позволяет оперативно диверсифицировать инвестпортфель, оптимизируя доходность и уровень риска.

Спектр компаний, выпускающих коммерческие облигации достаточно широкий: это и представители IT-бизнеса, и строительной индустрии, и ломбарды. Весной этого года выпуск из 20 тысяч облигаций с доходностью 16% годовых и 36 ежемесячными купонами успешно разместил «Мосгорломбард». Эксперты высоко оценили потенциал этой компании, планирующей уже в 2022 году провести первичное размещение акций на бирже.

Специалисты подчеркивают – для многих компаний размещение коммерческих облигаций – предтеча дальнейшего выхода на фондовый рынок и хороший способ привлечь средства на развитие бизнеса. А для инвесторов это отличная возможность получить в свой портфель бумаги, приносящие высокий и стабильный доход.