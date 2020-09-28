В России за сутки выявлено более 8 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено на 8 135 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, передает оперштаб. В общей сложности, в России за все время эпидемии выявлено 1 159 573 эпизода COVID-19.В общей сложности выздоровели в стране 945 920 инфицированных, из которых 2 702 человека за последние сутки. Скончался за сутки от вируса 61 человек, общее число безвозвратных потерь от COVID-19 в РФ достигло 20 385.

В Москве за сутки 2217 заболевших. В Москве за сутки 2217 заболевших. Выписаны из московских больниц 942 человека по выздоровлению, 16 скончались.

На втором месте Санкт-Петербург (+237), на третьем месте Московская область (+212). В пятерке антирейтига находятся Ростовская области (+193) и Нижегородская область (+165).