Акции дня: Mail.ru Group падает сильнее рынка

Бумаги IT-корпорации Mail.ru Group падали на фоне слабого рынка. За дневную сессию во вторник акции подешевели на -2,84% до 2 147,2 рублей за акцию.

Негативная динамика по стоимости акций шла вразрез с новостями компании. Так, во вторник стало известно, что совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group получило 80,19% компании по доставке еды «Кухни на районе». Также социальная сеть «ВКонтакте» (принадлежит Mail.ru Group) запустила собственный мессенжер. К звонкам и чатам в соцсети добавилась возможность написать человеку по номеру телефона.

Ранее Mail.ru Group сообщала о намерении привлечь дополнительное финансирование в размере 600 млн долларов через размещение депозитарных расписок (ГДР) и выпуск облигаций.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,58% до 2910,12 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,66% до 1159,19 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:31 мск составила 41,15 долларов за баррель (-4,01%). Российская валюта укреплялась – 79,03 рублей за доллар.