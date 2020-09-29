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Очередное шведское чудо

Москва, 29.09.2020
#СМИ
#Экономика
  • Очередное шведское чудо

picture alliance / Alexander Far

Большинство газет по всему свету сейчас из-за коронавируса с трудом сводят концы с концами или и вовсе закрываются. Лучом света в темном беспросветном царстве однако является главная ежедневная газета Швеции Dagens Nyheter (DN) либерального толка. По всем прогнозам финансовые результаты деятельности этого издания в 2020 году будут лучшие, как минимум, в XXI веке.

DN уверенно движется к тому, чтобы увеличить операционную прибыль приблизительно на 50% и довести ее почти до 180 млн шведских крон (20 млн долларов). Это лучший показатель Dagens Nyheter, по словам ее главного редактора Петера Володарского, с девяностых годов прошлого столетия. Газета бьет рекорды, хотя в начале года казалось, что из-за Covid-19 ее ждет печальное будущее.

Прибыль могла бы быть выше, примерно, на 70 млн крон, если бы DN согласилась принять помощь от правительства. 

«В финансовом плане для нас этот год будет одним из лучших, а может, и самым лучшим с девяностых годов ХХ века, - говорит Петер Володарский. - Если бы кто-то сказал мне это в начале пандемии, я бы, конечно, не поверил. Нам здорово помогла цифровизация. Если умело ей пользоваться, то пандемия может даже пойти на пользу».

Успех Dagens Nyheter производит особенно сильное впечатление на фоне крупных неприятностей у большинства шведских газет и изданий практически во всех странах планеты. Коронавирусная пандемия не только вынудила СМИ снизить тиражи, но и обрушила рекламный рынок. Во многих СМИ как традиционных, так и цифровых сокращаются штаты. Даже у New York Times, которая хвалилась бумом «цифровой» подписки в марте, сейчас дела значительно ухудшились.

Dagens Nyheter, шведский аналог лондонской Times и парижской Le Monde, является самым большим критиком в Швеции того, как власти борются с коронавирусом. Издание с самого начало утверждало, что правительство должно ввести более жесткие ограничения.

Петер Володарский считает, что чудо произошло благодаря тому, что он несколько раз делал сайт издания на некоторое время бесплатным. Читатель, пользовавшийся бесплатным доступом к материалам, оставлял взамен свой электронный адрес. Примерно, 25-30% из 200 тысяч читателей, воспользовавшихся предложением, после окончания бесплатного доступа стали подписчиками. Даже при падении доходов от рекламы на 20-30% цифровые доходы увеличились почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

В целом, подписка на цифровой вариант газеты выросла в этом году на 20% до 208 тысяч человек. Количество же подписчиков бумажного издания DN уменьшилось на 6% и сейчас составляет 144 тыс.

«Если вы издаете обычную газету, то одна из задач – охватить как можно больше читателей, - объясняет Петер Володарский. - Однако если препятствия слишком высоки, а платный доступ слишком дорогой, то многие не смогут читать ваше издание. Поэтому мы решили несколько раз временно отменять платный доступ к нашему сайту. Во время кризиса журналисты должны стараться, чтобы их статьи могли читать как можно больше людей. Чтобы сделать людей своими читателями, нужно дать им сначала попробовать почитать вас бесплатно».

Конечно, DN тоже сократил некоторые расходы в эти трудные времена. Однако увеличение числа подписчиков цифрового варианта газеты позволит набрать дополнительных журналистов. Володарский планирует взять на работу еще 10 человек, причем, на полную ставку.

Кроме удачных экспериментов с платным доступом, DN также несколько сменило стратегию. Если раньше она была исключительно столичным изданием, то сейчас начинает становиться общенациональным. Переход в новый статус начат с открытия отделения редакции в Гетеборге, втором городе Швеции.

Сейчас в газете работают 215 журналистов, на 10% больше, чем последние два года.

В девяностые годы 4/5 всех доходов поступали от рекламы. Сейчас же примерно такая же доля в доходах у подписки: почти 1 млрд крон из 1,3 млрд.

Петер Володарский считает, что во многом успехи DN достигнуты благодаря венчурному капиталисту Майклу Морицу, с которым он познакомился пять лет назад. Мориц посоветовал облегчить подписку при помощи цифровизации и предложил сотрудничать со шведским стартапом Klarna, который сейчас считается самым ценным финтеховским стартапом в Европе. В немалой степени благодаря бесперебойной работе программ Klarna «цифровые» подписчики сейчас приносят DN 200 млн крон.

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