ДЖ.Б. ПРИСТЛИ «ИНСПЕКТОР ПРИШЁЛ»

Режиссер: Олег Пышненко

Художественный руководитель постановки: Евгений Писарев

Художник: Максим Обрезков

Свет: Алексей Абрамов

В ролях: Григорий Сиятвинда/Владимир Майзингер, Андрей Сухов, Ирина Бякова, Анна Кармакова/Екатерина Рогачкова, Артем Ешкин/Сергей Кудряшов, Дмитрий Власкин/Александр Дмитриев, Инна Кара-Моско/Вера Лескова.

Сюжет разворачивается вокруг почтенной семьи Берлинг. В разгар маленького праздника на пороге комфортабельной квартиры появляется загадочный полицейский инспектор Гул. Его расследование самоубийства молодой безработной девушки переворачивает жизнь семьи с ног на голову: оказывается, что у каждого спрятан скелет в шкафу. Каждый герой исповедуется инспектору, рассказывает то, что скрывал даже от самых близких людей. И только когда Гул уходит, герои задаются вопросом о его собственной персоне. Кто этот безжалостный таинственный человек?..

«Инспектор пришел» – не только классический психологический детектив, но и горькая притча о хрупкости жизни, о том, что грубое слово или черствое равнодушие могут полностью изменить судьбу другого человека.