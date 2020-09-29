Журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых россиян.

Согласно счётчику Forbes Real Time на первое место вышел основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 22,6 млрд долл. Как отмечают аналитики журнала, этому способствует нынешняя конъюнктура рынка.

На втором месте – основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Сейчас его состояние составляет 22,3 млрд долл.

Замыкает тройку лидеров семья члена верхней палаты российского парламента от Дагестана Сулеймана Керимова с общим состоянием 21 млрд долл.

Ранее сообщалось, что эксперты журнала Forbes составили рейтинг отечественных банков для состоятельных россиян с активами более 1 млн долл.

ТОП-10 возглавило подразделение банка ВТБ – Private Banking ВТБ – с итоговым баллом 88,9. Таким образом, ВТБ стал самым популярным банком для миллионеров. Всего у этой кредитной организации более 20 тыс. таких клиентов. Кроме того, у банка самые крупные активы под управлением private banking (2,3 трлн руб.).

Второе место у Sberbank Private Banking (73,8 балла). Замыкает тройку лидеров подразделение private banking Альфа-банка (69).