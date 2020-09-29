Германия допускает введение санкций ЕС против России из-за Навального

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время выступления на Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом. «Такой случай не может остаться без последствий. Вот почему ЕС оставляет за собой право ввести санкции. И мы благодарны нашим партнерам по всему миру за их однозначную поддержку», – сказал Хайко Маас.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», – сказала Меркель.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2».

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.