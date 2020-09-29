Голикова назвала главную причину распространения коронавируса в России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России люди заражаются коронавирусной инфекцией из-за того, что не соблюдают масочный режим, передает ТАСС. Чиновница сообщила президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания, что «80-85% заболевших рассказали, что не носили маски в ходе массовых мероприятий».

Она отметила, что за несколько недель суточный показатель заболеваемости вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 на 100 тыс. населения. Наибольший прирост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается по Москве. Голикова предупредила, что если россияне не хотят введения тех же мероприятий, которые были весной, то им необходимо соблюдать «масочный режим, социальное дистанцирование».

Напомним, к 29 сентября в России за все время эпидемии выявлено 1,167 млн заразившихся коронавирусом, за последние сутки этот показатель вырос на 8232 новых диагнозов и второй день подряд их количество в стране превышает отметку в 8 тыс.

В свою очередь Путин заявил на совещании, что люди устали от ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, пишет РБК.

«Конечно, маски, социальная дистанция, тем более изоляция, ограничения по местам учебы и работы людям надоели, и я их прекрасно понимаю», - заявил он. Путин отметил, что нужно понимать, что мир столкнулся в лице эпидемии с «опасным противником».