Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в в интервью Times, что кто бы ни выиграл президентские выборы в США в ноябре текущего года, он должен «без промедлений провести встречу с Владимиром Путиным».

Горбачева беспокоит, что гонка вооружений между странами наращивает обороты и может выйти из-под контроля.

«Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог», - заявил он. Экс-глава СССР уверен, что обеим странам нужен сильный импульс и «второй Рейкьявик», где прошла его встреча с Рональдом Рейганом в Исландии в 1986 году.

Горбачев также уверен, что отношения между СССР и США в середине 1980-х годов были намного сложнее, чем они есть сейчас с Россией. Тогда кризис удалось преодолеть благодаря обоюдному пониманию и доверию, вспоминает он. Особенно Горбачева беспокоят планы США по созданию нового ядерного оружия.

Напомним, 3 ноября текущего года США будут выбирать нового президента. На второй срок баллотируется действующий глава страны Дональд Трамп, его соперником станет кандидат от демократов Джо Байден.