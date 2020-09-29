Странам Персидского залива необходимы более высокие цены на нефть

Арабские государства на берегах Персидского залива утверждают, что запас прочности у них более чем достаточный для того, чтобы пережить трудные времена. Однако все больше и больше данных свидетельствуют об обратном. Чрезмерная зависимость от нефти поставила сейчас нефтедобывающие страны в очень тяжелое положение. По оценкам S&P Global Ratings, суммарный дефицит бюджетов шести членов Совета сотрудничества стран Залива (GCC) при цене барреля нефти в районе 40 долларов в 2000-23 годах может достичь почти полутриллиона долларов (490 млрд). Антирекордным наверняка станет текущий год, в котором прогнозируется рост дефицита приблизительно на 100 миллиардов.

С одной стороны, себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии - одна из самых низких в мире, но сорока долларов за баррель ей не достаточно, чтобы иметь сбалансированный бюджет. По оценкам МВФ, крупнейшей экономике Залива требуется в этом году для этого цена в 76,1 доллара за баррель. При нынешней же цене королевство ждет по итогам года дефицит бюджета в 11,4%. Нефть, напомним, дает КСА 87% бюджета, 90% экспортной выручки и составляет 42% ВВП.

Эр-Рияд отрицает, что проводит политику жесткой экономии, и утверждает, что живет по бюджету, принятому еще в декабре прошлого года, до пандемии. Тем не менее, в королевстве втрое увеличен подоходный налог, объявлены сокращения расходов в ряде сфер, не считающихся жизненно важными, и временно приостановлены выплаты бюджетникам пособия-надбавки за дороговизну.

Положение остальных членов GCC ничуть не лучше. Так, для ОАЭ в текущем финансовом году бездефицитная цена барреля нефти составляет 69,1 доллар; для Кувейта – 61,1; а для Бахрейна и Омана – 95,6 и 86,8 соответственно. И только Катар сможет закончить этот год без дефицита, потому что для него необходимая для этого цена составляет 39,9 доллара за баррель.

Улучшений, по крайней мере, в ближайшем будущем ждать не стоит. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цена барреля нефти в третьем квартале 2021 года достигнет 65 долларов, но подавляющее большинство специалистов настроены менее оптимистично. Например, авторы недавнего исследования Reuters считают, что в 2021 г. средняя цена барреля нефти сорта Brent составит 50,45 доллара. Но даже эта цена очень далека для большинства стран Залива от той, которой им хватит для бездефицитного бюджета. Например, Эр-Рияду для этого в следующем году понадобятся 66 долларов за баррель.

Жесткая экономия угнетающе действует на экономическую активность в GCC. Особенно сильно условия для ведения бизнеса ухудшились в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Снизившаяся экономическая активность оказывает сильное давление на банки региона. Для того, чтобы выжить, им приходится идти на слияния. Саудовский центробанк «Агентство денежного обращения Саудовской Аравии» объявил о программе помощи банковской системе королевства размером почти 27 млрд долларов.

Несмотря на то, что экономика ОАЭ – самая, пожалуй, диверсифицированная в регионе, она продолжает очень сильно зависеть от нефти. Доходы от продажи нефти составляют почти треть (30%) бюджета эмиратов. Единственное исключение в отношении очень высокой зависимости от нефти – Дубай.

У Катара, занимающего в рейтинге нефтедобывающих стран 17 место, нефть и газ наполняют ВВП более чем на 60%. На нефтегазовую отрасль приходятся 85% экспорта и приблизительно 70% доходов правительства.

Нефть обеспечивает 68% ВВП Омана и 85% доходов правительства. В этом году султанат ждет один из крупнейших дефицитов в истории, около 20%.

Единственным способом для покрытия огромных дефицитов бюджета для стран GCC являются долговые рынки. Пока им не на что жаловаться, они получают огромные кредиты и займы без проблем. Арабские монархии Залива в этом году взяли кредитов уже почти на 50 млрд долларов.

Последним двухмиллиардный кредит получил в сентябре Дубай. Для него это, кстати, первое за шесть лет внешнее заимствование.