Курс доллара: рубль посыпался на внешнем негативе

В первый день новой рабочей недели рубль рухнул к доллару и евро, пробив свои многомесячные минимумы. По данным на 21:00 мск на торгах Мосбиржи курс доллара составлял 79,083, что сразу на 1,12% больше, чем было при закрытии сессии в пятницу. Ещё больше вырос евро – единая валюта ЕС в это же время торговалась по 92,258 руб. (+1,46%). Таким образом, доллар поднялся выше 79,00 руб. впервые со 2 апреля, а евро преодолел отметку в 92,00 руб. впервые с 21 января 2016 года.

По мнению экспертов, рубль вчера активно дешевел к основным резервным мировым валютам на фоне дешевеющей нефти, усиления санкционной риторики со стороны ЕС и США, а также резкого ухудшения внешнеполитического фона, связанного со вспышкой военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ситуацию, которая вчера сложилась на валютном рынке, прокомментировали в том числе и в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что период ослабления рубля рано или поздно завершится, после чего начнётся его укрепление. При это он отметил, что в настоящее время наблюдается сильная волатильность курса нацвалюты.

«Не заметить этого сложно. Но как нам показывает недавнее и давнее прошлое, волатильность двусторонняя. То есть за периодами ослабления российской валюты обязательно наступит период её укрепления», – пояснил он.

Однако Песков признался, что пока не может сказать, когда рубль отыграет свои позиции и развернётся в валютных парах.

«Но ещё раз скажу – то, что наблюдается сейчас с курсом рубля – классическая рыночная волатильность. Так что лично у меня нет никаких сомнений, что восстановление позиций российской волюты обязательно произойдёт», – резюмировал представитель Кремля.

Дмитрий Баженов из «КИТ Финанс Брокер» подчеркнул, что рубль продолжил крутое пике вниз в обеих валютных парах на фоне падения мировых цен на «чёрное золото», а также реагируя на усиление геополитических рисков.

«Мало того, что никак не успокоится ситуация в Белоруссии, так ещё взорвался конфликт между Арменией и Азербайджаном», – отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что в поддержку Баку выступила Анкара, тем временем Москва пытается урегулировать конфликт мирным путём, призывав обе стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

«Близость этого конфликта к границе нашей страны пугает глобальных инвесторов, которые активно избавляются от рубля, происходит отток капитала. Это играет сейчас против курса национальной валюты», – пояснил Баженов.

Кроме того, как напомнил он, постпреды стран Евросоюза уже согласовали расширение списка индивидуальных санкций против РФ из-за строительства Крымского моста.

«Это также крайне негативно влияет на инвестиционный климат в нашей стране и на российскую экономику в целом. Поэтому мы полагаем, что на фоне вышеуказанных факторов пара доллар-рубль может уже в самой ближайшей перспективе в плотную подобраться к отметки в 80,00 руб. и даже преодолеть её», – предположил эксперт, добавив при этом, что к концу года прогнозирует откат доллара в коридор 75,00-77,00 руб.

То, что рубль оказался заложником конфликта между Арменией и Азербайджаном также считают эксперты profinance.ru. Напомнив, что негативный настрой на валютном рынке России ощущался ещё на прошлой неделе, они подчеркнули, что вчера всё внимание игроков оказалось приковано к событиям в Нагорном Карабахе.

«Активная поддержка Турцией одной из сторон этого конфликта обошлась лире более чем в 2%. Москва заняла более взвешенную позицию, но без премии за геополитический риск в сложившихся условиях рублю не обойтись, тем более что в конфликте участвует стран-член Организации Договора о коллективной безопасности», – пояснили они.

По мнению экспертов profinance.ru, если этот конфликт не получится быстро потушить и на Кавказе действительно вспыхнет война, то рубль может обвалиться к 83,00 за доллар.

Между тем, Владимир Тихомиров из BCS Global Markets предположил, что до конца этого года рубль сумеет не просто развернуться в паре с долларом, но и солидно укрепиться, вернувшись на уровень 69,60.

«Такое вполне возможно, но уже после того, как президентские выборы в США завершатся, ситуация на внешних рынках стабилизируется, а политические риски ослабнут. Но пока в мире всё неспокойно, число больных коронавирусом растёт, а рынки лихорадит. На этом фоне в октябре пара доллар-рубль будет держаться в коридоре 74,00-77,00 руб.», – подчеркнул он.