Курс евро впервые с января 2016 года превысил 93,00 руб.

Российский рубль продолжает дешеветь к основным резервным мировым валютам, реагируя на дешевеющую нефть и геополитические факторы.

Уже на открытии торгов Мосбиржи курс евро составлял 93,20 руб. (+1,04), обновив максимум с января 2016 года. Доллара, в свою очередь, вырос до 79,87 руб., прибавив по сравнению со вчерашним закрытием биржи 0,9%.

По мнению большинства экспертов, национальная валюта продолжает крутое пике на фоне дешевеющей нефти. При этом аналитики считают, что мировые цены на «чёрное золото» снижаются из-за опасения трейдеров относительно возможного введения новых ограничительных мер из-за распространения COVID-19.

Кроме того, давление на рубль оказывает усиление санкционной риторики со стороны США и стран Евросоюза, а также резкое ухудшение внешнеполитического фона, связанное с обострением военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, накануне аналитики предполагали, что рубль продолжит падать в обеих валютных парах. При этом, по их мнению, это должно было произойти уже на сегодняшней сессии.

Между тем, ситуацию, которая сложилась на валютном рынке, прокомментировали также в Кремле. Ещё в понедельник, руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков отмечал, что период ослабления нацвалюты закончится, после чего начнётся укрепление рубля. Он также объяснил, что сейчас наблюдается сильная волатильность курса.

Но, по его словам, как показывает практика, эта волатильность – двусторонняя.

«Другими словами после падения рубля наступает его рост. Но пока я не могу сказать, когда российская валюта развернётся к доллару и евро. Но ещё раз подчеркну – то, что сейчас наблюдается с курсовой динамикой – обычная рыночная волатильность. В этой связи лично у меня нет никаких сомнений, что восстановление рубля обязательно произойдёт», – резюмировал Песков.