МКБ поддержал банк Узбекистана в развитии торговли с Россиией

Московский кредитный банк (МКБ) поддержал экспорт российской продукции в Узбекистан. МКБ предоставил кредит на сумму 5 млн долларов одному из крупнейших банков в Узбекистане - АКБ «Агробанк». Цель займа - финансирование внешнеторговых контрактов с Россией.

«Мы видим спрос от российских экспортеров на продукты, которые включают не только финансирование, но и закрытие риска неоплаты от иностранных покупателей. Значительная часть запросов по таким проектам относится к отгрузкам в страны СНГ. Благодаря активному сотрудничеству с международными финансовыми институтами, МКБ готов предложить российским экспортерам широкую продуктовую линейку – экспортное финансирование, аккредитивы, международный факторинг, финансирование иностранных покупателей и другое», - сказала директор департамента торгового финансирования МКБ Наталья Бахова.

Международный банк экономического сотрудничества выступил гарантом по сделке, выпустив гарантию возврата кредита и процентов в пользу МКБ.