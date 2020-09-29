Цены на нефть снижаются на новостях о росте зараженных COVID-19

Цены на нефть утром 29 сентября показывают отрицательную динамику на фоне новостей о росте новых случаев коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные торгов.

Сообщается, что по данным на 8.17 по московскому времени цена котировок с поставками в декабре на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,61%, достигнув отметки $42,61 за баррель, ноябрьские фьючерсы подорожали 0,4%, до отметки $42,26. Сорт WTI теряет в ходе торгов 0,69%, опустившись до отметки $40,32 за баррель.

Число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1 миллион человек, в общей сложности за все время переболело 33 миллиона человек. В ряде стран фиксируют рост новых случаев заражения, что усиливает риски ужесточения карантинных мер там.

Поддержку нефтяному рынку не оказывают даже новости о новых мерах поддержки экономики США. Ранее сообщалось, что демократы конгресса предложили направить на эти цели 2,2 триллиона долларов.