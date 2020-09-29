П.К. МАРИВО «ЛОЖНЫЕ ПРИЗНАНИЯ» комедия

Режиссер: Евгений Писарев

Сценография: Зиновий Марголин

Костюмы: Александра Феодосьева-Сошальская

Композитор: Павел Акимкин

Свет: Александр Сиваев

Хореограф: Альберт Альбертс, Александра Конникова

Ассистент режиссера: Владимир Зиберев

В ролях: Виктория Исакова, Федор Левин, Вера Алентова, Андрей Заводюк, Анна Бегунова, Борис Дьяченко, Андрей Сухов, Владимир Николенко, Никита Пирожков

В дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант – он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на деловитой компаньонке вдовы Мартон. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа. Что движет героями – корысть или искренние чувства?.. И так ли это на самом деле важно?..

Режиссёр Евгений Писарев:

«Мы читаем пьесу Мариво так, будто она написана сегодня, а не в 1737 году. Удивительно, что в её классической комедийной структуре со всеми присущими жанру курьёзными недоразумениями, есть тонкая психология. Автор задаётся серьёзным вопросом: так ли невинны игры, в которые играют его герои? Все ли средства хороши, если цель благородна?

И ещё, на мой взгляд, эта история – про нашу уязвимость, про беззащитность нашего сердца. Про то, что все внешние обстоятельства – общественный статус, возраст, деньги – также как и внутренние комплексы и страхи – лишь мнимая защита от любви»