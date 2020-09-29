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Общенациональный план восстановления экономики подорожал с 4 до 6 трлн рублей

Москва, 29.09.2020
«Эксперт» познакомился с близкой к окончательной версией документа, который продолжает оставаться непубличным
#Антикризисный план
#Экономическая стратегия
#Экономика
  • Общенациональный план восстановления экономики подорожал с 4 до 6 трлн рублей

Сергей Коньков/ТАСС

 

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Российская экономика формально уже почти прошла стадию адаптации, начавшуюся в июне, и находится на пороге восстановительного периода, который продлится с октября этого года по июнь следующего. Такие этапы предусматривает Общенациональный план восстановления экономики, утвержденный правительством 23 сентября.

Утвержден-то он утвержден, но отчего-то как был, так и остался окутан покровом тайны. И даже его обсуждение , в отличие от других подобных дискуссий, не было опубликовано на сайте кабинета министров. Но в распоряжении «Эксперта» оказалась очень близкая к окончательной версия этого документа.

Очевидно, весь «период адаптации» как раз и ушел на доработку окончательной версии Общенационального плана. В результате он подорожал до 6 триллионов и 400 миллиардов рублей. В то время, как в июле Минфин оценивал антикризисные траты примерно в 4 триллиона рублей.

Судя по тому, что говорилось на обсуждении плана на Совете по стратегическому развитию летом, план несколько прибавил в числе разделов. Назовем основные из них, начиная с третьего:

3. Рост реальных доходов граждан, восстановление эффективной занятости и платежеспособного спроса.

4. Поддержка и развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства.

5. Запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата.

6. Ускорение технологического развития экономики и повышение производительности труда, в том числе на основе цифровизации.

7. Увеличение экспорта и поддержка импортозамещения.

8. Секторальные меры поддержки: восстановление и развитие отдельных отраслей.

9. Повышение устойчивости социально-экономической системы к эпидемиологическим шокам.

10. Поддержка субъектов Российской Федерации.

Частично, по крайней мере с финансовой точки зрения, план уже реализован. К примеру, большая часть средств, предусмотренных разделом «Адресные денежные выплаты» уже была направлена получателям. На возврат налога самозанятым предусмотрено 1,6 млрд рублей. Из них 1,5 млрд уже выплачено.

 

Социальный вектор

 

В дальнейшем план декларирует снижение доли населения, находящегося за чертой бедности, и рост реальных зарплат не менее чем на 2%.

Некоторые недавние временные выплаты и пособия станут бессрочными. Например, повышенный вдвое минимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, а также выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет в размере 50% от величины прожиточного минимума ребенка. А с 1 января 2021 года планка поднимется до 100% ПМ.

Мало того, всю систему начислений и выплат будут пересматривать и оптимизировать. Реализовать по-настоящему адресную поддержку призван проект «Социальное казначейство» — цифровая платформа, которую будут использовать все организации и ведомства.

Предполагается, что платформа позволит ускорить выявление нуждающихся в адресной помощи. При этом поменяется и методика расчета среднедушевого дохода семьи, позволяющая оценивать, насколько она нуждается в поддержке.

Собственно, идея «адресности» была озвучена премьер-министром Михаилом Мишустиным еще при вступлении в должность. Тогда он отметил, что в России нет заявительного принципа предоставления помощи, льготы распределяются автоматически, при этом тяжело понять, как именно расходуются средства.

Это взгляд на ситуацию со стороны государства. Позже, уже в июле, выступая перед депутатами ГД с отчетом о работе правительства, премьер-министр пояснил, что формирование единой платформы должно также избавить граждан «от сбора справок и хождения по инстанциям». Впервые принципы «Социального казначейства», кстати, были обкатаны при начислении единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет.

 

На развитие бизнеса

 

Должна быть запущена «Умная реабилитация» проект, объединяющий меры поддержки ряда наиболее пострадавших отраслей. Крупным организациям предоставят отсрочки по уплате налогов.

Аавтопром получит дополнительную финансовую поддержку сразу по нескольким направлениям, авиапром госгарантии по кредитам на закупку лайнеров Сухой Суперджет 100, вертолетов для санавиации и другие субсидии.

В целом, для системообразующих предприятий предусмотрены льготные кредиты.

Кроме того, в планах использование последствий пандемии, как дополнительного преимущества. Идея заключается в том, чтобы развивать легкую промышленность из-за падения импорта и улучшать внутренний туризм из-за закрытых границ.

План, например, предусматривает расширение господдержки туроператоров для наращивания въездных и внутренних турпотоков. В 2020 году на эти цели выделяется в общей сложности чуть больше 6 миллиардов рублей, а на 2021 год — около 5,3 миллиардов.

Особое внимание в утвержденном документе уделяется развитию малого и среднего предпринимательства: его поддержат с помощью уже запущенной программы льготных кредитов для наиболее пострадавших отраслей. Займы продолжат выдавать под 2%, а при условии сохранения занятости до 1 апреля 2021 года долги будут списывать.

Кроме того, жизнь предпринимателям должна упростить все та же цифровизация: для них запустят единую платформу, на которой по принципу «одного окна» можно будет и налоги платить, и поддержку получать, и кредиты оформлять. Кроме того, весь документооборот постепенно должен будет переводиться в безбумажный формат.

 

Уровнем выше

 

Еще один важный раздел  запуск в России нового инвестиционного цикла, предусматривающего рост вложений в основной капитал не менее чем на 4,5% в годовом выражении. Для этого, в частности, планируется создание комплексного механизма поддержки крупных инвестпроектов разных уровней, как частных, так и государственных.

Высвободить денежный поток и направить его в нужное русло планируют и через повышение привлекательности корпоративных облигаций как инструмента вложения средств, в том числе корпоративных бессрочных облигаций и «зеленых облигаций». Кроме того, предусматривается формирование механизмов и платформ для краудфандинга и поддержки факторинговых операций. Плюс власти намерены и дальше увеличивать доступность приобретения финансовых инструментов для населения.

В документ также включили меры, которые планировали еще задолго до кризиса: корректировке подвергнется закон о защите и поощрении капиталовложений. Смысл этой защиты — в компенсации бизнесу расходов на инфраструктуру за счет бюджета. До половины суммы обещают возместить в течение 5 лет, и полностью — в течение 10 лет. Авторы инициативы предлагают поменять механизм компенсаций: с субсидий на налоговый вычет.

Кроме того, согласно плану, новые инвестпроекты поддержат докапитализацией ВЭБа на 207,9 млрд рублей.

 

Цифровой лес

 

Лейтмотивом через весь документ проходит основная idеe fixe последних лет – цифровизация. Единые платформы будут создаваться не только в социальном блоке и для МСП. Не минует аналогичный проект и строительную отрасль, а также здравоохранение и образование.

Собственно, государство все взаимодействие как с бизнесом, так и с населением планирует перенести в виртуальный формат. Инициатива «Государство как цифровая платформа» предполагает оказание в электронном виде услуг населению, взаимодействие в таком режиме предприятий между собой и с потребителями.

Контактировать в сети должны будут медицинские учреждения (между с собой и с пациентами). В «цифру» должно перейти исполнительное производство, а также нотариальные услуги. Цифровая платформа должна появиться даже у лесного хозяйства.

Но на все пункты этой инициативы в 2020 году планируют выделить достаточно скромные 1,8 миллиардов рублей, а в следующем — чуть больше 8 миллиардов.

 

Высокие цели

 

Все перечисленные меры преследуют достаточно амбициозные цели: уже с июля по декабрь следующего года ожидается устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический подъем. На конец 2021 года запланирован выход на траекторию устойчивого роста ВВП на уровне не менее 3% в год.

Планка задана достаточно высокая. Но удастся ли взять эту высоту? Слишком много переменных остаются за рамками нового плана, и от его разработчиков, в принципе, не зависят, полагают эксперты.

«Еще несколько месяцев назад мы рисовали очень пессимистичные картины нашего ближайшего будущего и темпы роста закладывались отрицательные. Сейчас, когда чувствуем, что пошло восстановление экономики, и отскок оказался даже более быстрым, чем ожидалось, мы склонны определять наши перспективы оптимистичными. Но здесь многое будет зависеть от разного рода факторов, включая — насколько глубокой будет вторая волна эпидемии», — заявил в эфире телеканала Россия-24 директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

«До тех пор, пока не будет снята проблема коронавируса и пока не восстановится спрос на нефтяном рынке — финансовые возможности правительства будут очень ограничены. Даже в самом оптимистичном варианте, если вакцины окажутся очень эффективными, восстановление мировой экономики займет полгода-год. Россия и до кризиса имела низкие темпы роста экономики (де-факто была стагнация). Поэтому просто восстановление спроса на нефть устойчивого роста не даст», — рассуждает советник по макроэкономике гендиректора «Открытие брокер» Сергей Хестанов.

«На короткое время (1-2 квартала) экономика может ускориться только при условии, что перед этим она сильно упадет. Но даже в этом случае темпы роста очень быстро замедлятся до тех, которые наблюдались до марта 2020 года», — добавляет эксперт.

Впрочем, оценить, насколько реалистично создатели плана оценивают ситуацию, можно будет по мере поступления статистики за сентябрь-октябрь. Предположительно (согласно плану), падение экономики уже должно было остановиться.

Но в августе, по оценке Минэкономразвития, снижение еще продолжалось: падение ВВП составило 4,3% в годовом выражении, а за 8 месяцев с начала года на 3,6%.

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