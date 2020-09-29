Общенациональный план восстановления экономики подорожал с 4 до 6 трлн рублей

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Российская экономика формально уже почти прошла стадию адаптации, начавшуюся в июне, и находится на пороге восстановительного периода, который продлится с октября этого года по июнь следующего. Такие этапы предусматривает Общенациональный план восстановления экономики, утвержденный правительством 23 сентября.

Утвержден-то он утвержден, но отчего-то как был, так и остался окутан покровом тайны. И даже его обсуждение , в отличие от других подобных дискуссий, не было опубликовано на сайте кабинета министров. Но в распоряжении «Эксперта» оказалась очень близкая к окончательной версия этого документа.

Очевидно, весь «период адаптации» как раз и ушел на доработку окончательной версии Общенационального плана. В результате он подорожал до 6 триллионов и 400 миллиардов рублей. В то время, как в июле Минфин оценивал антикризисные траты примерно в 4 триллиона рублей.

Судя по тому, что говорилось на обсуждении плана на Совете по стратегическому развитию летом, план несколько прибавил в числе разделов. Назовем основные из них, начиная с третьего:

3. Рост реальных доходов граждан, восстановление эффективной занятости и платежеспособного спроса.

4. Поддержка и развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства.

5. Запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата.

6. Ускорение технологического развития экономики и повышение производительности труда, в том числе на основе цифровизации.

7. Увеличение экспорта и поддержка импортозамещения.

8. Секторальные меры поддержки: восстановление и развитие отдельных отраслей.

9. Повышение устойчивости социально-экономической системы к эпидемиологическим шокам.

10. Поддержка субъектов Российской Федерации.

Частично, по крайней мере с финансовой точки зрения, план уже реализован. К примеру, большая часть средств, предусмотренных разделом «Адресные денежные выплаты» уже была направлена получателям. На возврат налога самозанятым предусмотрено 1,6 млрд рублей. Из них 1,5 млрд уже выплачено.

Социальный вектор

В дальнейшем план декларирует снижение доли населения, находящегося за чертой бедности, и рост реальных зарплат не менее чем на 2%.

Некоторые недавние временные выплаты и пособия станут бессрочными. Например, повышенный вдвое минимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, а также выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет в размере 50% от величины прожиточного минимума ребенка. А с 1 января 2021 года планка поднимется до 100% ПМ.

Мало того, всю систему начислений и выплат будут пересматривать и оптимизировать. Реализовать по-настоящему адресную поддержку призван проект «Социальное казначейство» — цифровая платформа, которую будут использовать все организации и ведомства.

Предполагается, что платформа позволит ускорить выявление нуждающихся в адресной помощи. При этом поменяется и методика расчета среднедушевого дохода семьи, позволяющая оценивать, насколько она нуждается в поддержке.

Собственно, идея «адресности» была озвучена премьер-министром Михаилом Мишустиным еще при вступлении в должность. Тогда он отметил, что в России нет заявительного принципа предоставления помощи, льготы распределяются автоматически, при этом тяжело понять, как именно расходуются средства.

Это взгляд на ситуацию со стороны государства. Позже, уже в июле, выступая перед депутатами ГД с отчетом о работе правительства, премьер-министр пояснил, что формирование единой платформы должно также избавить граждан «от сбора справок и хождения по инстанциям». Впервые принципы «Социального казначейства», кстати, были обкатаны при начислении единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет.

На развитие бизнеса

Должна быть запущена «Умная реабилитация» — проект, объединяющий меры поддержки ряда наиболее пострадавших отраслей. Крупным организациям предоставят отсрочки по уплате налогов.

Аавтопром получит дополнительную финансовую поддержку сразу по нескольким направлениям, авиапром — госгарантии по кредитам на закупку лайнеров Сухой Суперджет 100, вертолетов для санавиации и другие субсидии.

В целом, для системообразующих предприятий предусмотрены льготные кредиты.

Кроме того, в планах — использование последствий пандемии, как дополнительного преимущества. Идея заключается в том, чтобы развивать легкую промышленность из-за падения импорта и улучшать внутренний туризм из-за закрытых границ.

План, например, предусматривает расширение господдержки туроператоров для наращивания въездных и внутренних турпотоков. В 2020 году на эти цели выделяется в общей сложности чуть больше 6 миллиардов рублей, а на 2021 год — около 5,3 миллиардов.

Особое внимание в утвержденном документе уделяется развитию малого и среднего предпринимательства: его поддержат с помощью уже запущенной программы льготных кредитов для наиболее пострадавших отраслей. Займы продолжат выдавать под 2%, а при условии сохранения занятости до 1 апреля 2021 года долги будут списывать.

Кроме того, жизнь предпринимателям должна упростить все та же цифровизация: для них запустят единую платформу, на которой по принципу «одного окна» можно будет и налоги платить, и поддержку получать, и кредиты оформлять. Кроме того, весь документооборот постепенно должен будет переводиться в безбумажный формат.

Уровнем выше

Еще один важный раздел — запуск в России нового инвестиционного цикла, предусматривающего рост вложений в основной капитал не менее чем на 4,5% в годовом выражении. Для этого, в частности, планируется создание комплексного механизма поддержки крупных инвестпроектов разных уровней, как частных, так и государственных.

Высвободить денежный поток и направить его в нужное русло планируют и через повышение привлекательности корпоративных облигаций как инструмента вложения средств, в том числе корпоративных бессрочных облигаций и «зеленых облигаций». Кроме того, предусматривается формирование механизмов и платформ для краудфандинга и поддержки факторинговых операций. Плюс — власти намерены и дальше увеличивать доступность приобретения финансовых инструментов для населения.

В документ также включили меры, которые планировали еще задолго до кризиса: корректировке подвергнется закон о защите и поощрении капиталовложений. Смысл этой защиты — в компенсации бизнесу расходов на инфраструктуру за счет бюджета. До половины суммы обещают возместить в течение 5 лет, и полностью — в течение 10 лет. Авторы инициативы предлагают поменять механизм компенсаций: с субсидий на налоговый вычет.

Кроме того, согласно плану, новые инвестпроекты поддержат докапитализацией ВЭБа на 207,9 млрд рублей.

Цифровой лес

Лейтмотивом через весь документ проходит основная idеe fixe последних лет – цифровизация. Единые платформы будут создаваться не только в социальном блоке и для МСП. Не минует аналогичный проект и строительную отрасль, а также здравоохранение и образование.

Собственно, государство все взаимодействие как с бизнесом, так и с населением планирует перенести в виртуальный формат. Инициатива «Государство как цифровая платформа» предполагает оказание в электронном виде услуг населению, взаимодействие в таком режиме предприятий между собой и с потребителями.

Контактировать в сети должны будут медицинские учреждения (между с собой и с пациентами). В «цифру» должно перейти исполнительное производство, а также нотариальные услуги. Цифровая платформа должна появиться даже у лесного хозяйства.

Но на все пункты этой инициативы в 2020 году планируют выделить достаточно скромные 1,8 миллиардов рублей, а в следующем — чуть больше 8 миллиардов.

Высокие цели

Все перечисленные меры преследуют достаточно амбициозные цели: уже с июля по декабрь следующего года ожидается устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический подъем. На конец 2021 года запланирован выход на траекторию устойчивого роста ВВП на уровне не менее 3% в год.

Планка задана достаточно высокая. Но удастся ли взять эту высоту? Слишком много переменных остаются за рамками нового плана, и от его разработчиков, в принципе, не зависят, полагают эксперты.

«Еще несколько месяцев назад мы рисовали очень пессимистичные картины нашего ближайшего будущего и темпы роста закладывались отрицательные. Сейчас, когда чувствуем, что пошло восстановление экономики, и отскок оказался даже более быстрым, чем ожидалось, мы склонны определять наши перспективы оптимистичными. Но здесь многое будет зависеть от разного рода факторов, включая — насколько глубокой будет вторая волна эпидемии», — заявил в эфире телеканала Россия-24 директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

«До тех пор, пока не будет снята проблема коронавируса и пока не восстановится спрос на нефтяном рынке — финансовые возможности правительства будут очень ограничены. Даже в самом оптимистичном варианте, если вакцины окажутся очень эффективными, восстановление мировой экономики займет полгода-год. Россия и до кризиса имела низкие темпы роста экономики (де-факто — была стагнация). Поэтому просто восстановление спроса на нефть устойчивого роста не даст», — рассуждает советник по макроэкономике гендиректора «Открытие брокер» Сергей Хестанов.

«На короткое время (1-2 квартала) экономика может ускориться только при условии, что перед этим она сильно упадет. Но даже в этом случае темпы роста очень быстро замедлятся до тех, которые наблюдались до марта 2020 года», — добавляет эксперт.

Впрочем, оценить, насколько реалистично создатели плана оценивают ситуацию, можно будет по мере поступления статистики за сентябрь-октябрь. Предположительно (согласно плану), падение экономики уже должно было остановиться.

Но в августе, по оценке Минэкономразвития, снижение еще продолжалось: падение ВВП составило 4,3% в годовом выражении, а за 8 месяцев с начала года — на 3,6%.