Президент поддержал новые методы конкуренции с иностранными компаниями

«Вы наверняка знаете подход либеральной части наших экономистов»

В преддверии Дня работника атомной промышленности (отмечается 28 сентября) Владимир Путин провел встречу с представителями отрасли. Одной из тем стала поддержка российских производителей.

Валентин Смирнов, научный руководитель работ «Росатома» в области ядерной медицины, рассказал о нескольких инновационных медицинских системах мирового уровня. Это шестимерный лучевой комплекс «Оникс», «Тианокс», позволяющий вести сложные кардиологические операции путём инжекции окиси азота. Трудно использовать в клиниках это, потому что неустойчивый газ и его трудно доставать.

Разрабатываемый комплекс дистанционной нейтронной терапии, он охарактеризовал, как находящийся «уже за пределами существующего мирового уровня». Всего в работе «11 крупных проектов разного масштаба», которые начнут появляться в клиниках уже со следующего года.

«Имея серьёзную, жёсткую конкуренцию с иностранными производителями» и не уступая им по качеству продукции, добавил Валентин Смирнов, «мы хотели бы, чтобы нам были выделены квоты в обеспечении медицинским оборудованием».

Владимир Путин уточнил, идет ли речь о том, чтобы медучреждения «на определённую квоту закупали отечественный продукт?», — и получил утвердительный ответ.

«Мы сейчас приняли уже решения, которые создают преимущество для отечественного производителя, и будем дальше продвигать эту идею, — ответил президент. — Вы наверняка знаете, подход либеральной части наших экономистов заключается в том, что на отечественном рынке должна соблюдаться конкуренция. Тем не менее я с Вами абсолютно согласен, мы никогда не добьёмся этой конкуренции, потому что там, “за бугром”, постоянно производителям оказывается скрытая поддержка, мы её просто не видим, а мы должны, не нарушая определённых принципов ВТО, оказывать поддержку своим производителям. Мы так и делаем, такие решения уже приняты по объёмам закупок».

Он также сказал, что квотирование – это отдельная тема, требующая более жёстких решений. «По объёмам закупок мы приняли решение делать преимущество для своих производителей, но будем дальше над этой темой работать обязательно. Я с Вами согласен полностью», — подытожил Путин.

Он также согласился с предложением атомщика заключать контракты с определением цены оборудования по жизненному циклу. Валентин Смирнов обратил внимание на то, что «иностранцы зарабатывают деньги в основном не на продаже “железа”, а на сервисе и на ремонте», и предложил «чтобы цена на оборудование – и наше отечественное, и иностранное – устанавливалась по жизненному циклу» на протяжении десяти лет. Он уверен, что в этом случае российские производители будут иметь очевидное преимущество.

День работника атомной промышленности отмечается 28 сентября по указу президента РФ от 3 июня 2005 года. 28 сентября 1942 года было подписано распоряжение Государственного комитета обороны «Об организации работ по урану».

2020 год считается для атомной отрасли юбилейным. Отсчет ведется не от 1942-го, а от 1945 года, когда в СССР, в ответ на атомные бомбардировки Соединенными Штатами японских городов, широко развернулись работы по использованию атомной энергии, прежде всего в военных целях.

Есть, с кого брать пример

Еще 8 лет назад, когда Россия после длительных переговоров все же вступила в ВТО у этого события было много критиков, комментирует главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов. Логика вступления в ВТО — это значительное снижение ввозных пошлин, напоминает он.

На практике это привело к преимуществам для иностранных компаний на российском рынке, ворвавшихся на наш рынок, указывает аналитик. Российские же производители не были готовы воспользоваться новыми возможностями в той же мере. При этом оказывать поддержку своим компаниям, как это было возможно до вступления в ВТО, власти РФ уже не могли.

Президент в данном случае указывает, что другие страны оказывают поддержку своим производителям, но она является скрытой, Россия же в данном случае соблюдает все правила и от этого испытывает дискомфорт, констатирует Алексей Антонов. По его мнению, и в рамках правил ВТО есть инструменты поддержки, таковы, например, разрешенные ими преференции отечественным товарам и услугам при госсзакупках.

В существующих условиях российские власти должны использовать весь имеющийся опыт иностранных государств для поддержки отечественной промышленности, говорит Алексей Антонов.

В качестве примера можно привести крупнейшую экономику ЕС – Германию, продолжает аналитик. Согласно Национальной промышленной стратегии этой страны до 2030 года, к этому сроку ее правительство планирует увеличить объем промышленной продукции до 25% ВВП. Стратегия подразумевает точечную поддержку ключевых отраслей промышленности, повышение объема продукции и обеспечение конкурентоспособности германской промышленности не только в ЕС, но и в мире.

Стратегия затронет все крупнейшие отрасли промышленности государства: металлургию, химическую промышленность, машиностроение, автомобилестроение, оптику, медицинское оборудование, зеленую науку и технику, национальную оборону, авиацию, космонавтику, 3D-печать.

Еще одна мера поддержки – предоставление предприятиям энергоресурсов по более низким ценам. Также, указывает аналитик, предполагается введение конкурентоспособной системы налогообложения.

Последняя проблема, которую ожидаемо называют и другие эксперты, актуальна, таким образом, не только в России. Как и цена доступа к энергетическим ресурсам — наше «регулирование тарифов естественных монополий». Но в целом отечественные инструменты поддержки, применяемые с оглядкой налево и направо, очевидно, есть куда развивать.

В эпилоге — налоги

Поддержка производителям отечественной высокотехнологической продукции вполне может и должна осуществляться без нарушения требований ВТО, считает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. В частности, речь не должна идти, например, о «заградительных» высоких импортных пошлинах для зарубежных поставщиков или искусственном ограничении импорта в протекционистских целях. Наоборот, ограничение таких поставок, закрытие от мира тормозило бы получение продуктов современных технологий, сдерживало бы технический прогресс. На это в принципе и направлены требования и условия ВТО – свобода торговли, свобода конкуренции, в которых и рождаются и развиваются инновации.

Но для российских компаний могут существовать стимулы от государства, не идущие вразрез с постулатами ВТО, говорит эксперт. Это, например, заказы на поставку оборудования и товаров в госкомпании и учреждения, продвижение продукции на экспорт за счёт маркетинговой политики внешнеторговых представительств России, венчурное финансирование конкурентных наукоёмких направлений производства независимо от формы собственности, в целом поддержка фундаментальных и прикладных научно-технических исследования и разработок.

Важен еще и такой аспект, добавляет Марк Гойхман. Налоги в России дестимулирует передовую интеллектуальную деятельность. В ней важна большая составляющая высококвалифицированного умственного труда . Но именно налоги на оплату труда, отчисления с зарплат чрезвычайно высоки. Это делает продукцию и услуги сферы высоких технологий избыточно дорогими на рынке. То есть не ВТО ограничивает развитие в сфере технологий, а внутренние законы. Именно в данных направлениях работают системы поддержки в развитых странах. Есть смысл использовать шире такой опыт и в России.

На важность налоговых льгот для симулирования инновационной деятельности, во всяком случае в частном секторе, указывает и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Среди других инструментов он называет венчурное финансирование со стороны и частных организаций, и государства. С его точки зрения, благоприятный инвестиционный климат и адекватное регулирование строго в рамках ВТО делают протекционистские меры избыточными.

Однако наличие в странах «старого» капитализма мощных и не всегда явных систем поддержки «своих» подтверждается фактами. И противостоять им, в том числе в высокотехнологичных отраслях, игнорируя эти практики, было бы рыночным романтизмом. Романтизм же больше подходит другим сферам жизни.