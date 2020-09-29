Порошенко заразился коронавирусом

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом SARS-CoV-2. «Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная... Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома», – написал Порошенко в Telegram.

26 октября на Украине должны состояться местные выборы, а партия Пророшенко «Европейская солидарность» планирует принять в них активное участие.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Украины расследуют 60 уголовных дел в отношении Петра Порошенко.