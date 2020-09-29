Прогноз погоды: россиян предупредили о непредсказуемом октябре

Непредсказуемая погода преследует Россию весь 2020 год. И нынешняя осень не стала исключением. В частности, сентябрь начал своё шествие с резкого похолодания и проливных дождей, но бабье лето всё же отогрело Русскую равнину и позволило нам немного понежиться в лучах сентябрьского солнца.

Тем не менее, синоптики поспешили предупредить россиян о ещё более капризной и непредсказуемой погоде в октябре. По предварительным данным, в центральной части и на северо-западе нашей страны сентябрь уже начал плавный переход к октябрю, и вскоре климатическая осень стремительно прогонит бабье лето.

Особенно сильно это проявится на территории Сибири и Урала, где уже с первых дней второго месяца календарной осени о себе дадут знать затяжные дожди и мокрый снег. Ко второй декаде октября холода окончательно накроют уже всю территорию России.

Погода в октябре в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, москвичи встретят октябрь в неожиданно тёплом климатическом режиме: до 5 октября включительно погода в светлое время суток будет радовать стабильными плюс 19-20. С 6 октября станет пасмурно, но всё так же тепло и приятно.

Резкое похолодание настигнет жителей российской столицы 8 октября. Начиная с этого дня воздух будет максимум прогреваться до плюс 7-8, нередкими станут сильные ливни.

Ближе к концу месяца смена погодных условий станет более чувствительной. По предварительным данным метеорологов, Москву и Подмосковье накроет арктический атмосферный фронт, означающий скорое наступление зимы.

Прогноз погоды на октябрь в СПб

Не менее своенравной и взбалмошной будет в октябре погода в Санкт-Петербурге: синоптики обещают, что начало месяца будет спокойным, но сильно расслабляться не стоит.

Нехарактерное для Северной столицы тепло довольно быстро сменится классической для города на Неве пасмурной погодой. А уже с 5 октября начнутся сильные ливни и раскатистые грозы. Воздух остынет до плюс 6-8, в течение дня небо будет затянуто плотными облаками.

Начиная с 10 октября с каждыми сутками будет становится всё более холодно, дожди продолжат обильно орошать СПб и Ленинградскую область, не исключены суточные ливни, которые могут привести к наводнению в городе.

Погода в октябре в регионах Центрального федерального округа

Центральных федеральный округ также попадёт под влияние несговорчивого октября: второй месяц осени и здесь покажет свой неуступчивый нрав, а в дальнейшем твердо даст понять, что летнее тепло уже далеко от центра Русской равнины.

В целом, на большей части ЦФО октябрь покажет на столбиках термометров стабильные плюс 15, но это только в начале месяца. Далее погода будет становится всё более неприветливой, частым явлением станут дожди грозыи неприятный ветер.

При этом температурный фон будет понижаться изо дня в день. К примеру, в Белгороде календарная осень окончательно вступит в свои права примерно с 10 октября, когда показатели термометров плавно начнут устремляться с плюс 16 до плюс 5.

По аналогичному сценарию станет развиваться климатическая обстановка в Белгородской, Воронежской и Костромской областях. Более стремительно похолодает в Тверской, Ярославской и Тульской областях, где уже с 9-10 октября воздух остынет до плюс 6-7, а небо затянут чёрные тучи, которые периодически станут орошать землю обильными ливнями.

Прогноз погоды на октябрь в Сибири

Сложный и непредсказуемый октябрь ожидает жителей Сибири: уже с первых дней месяца здесь местами выпадет снег, что будет особенно актуально для Красноярского края. Синоптики прогнозируют в этом регионе ранние ночные заморозки и продолжительные холода.

В то время, как в Красноярске выпадет первый снег, Горно-Алтайск будет куда более тёплым и комфортным: здесь прогноз порадует умеренными плюс 13, а сильного похолодания не наступит, как минимум до конца первой декады.

К сожалению, ожидать, что вторая половина октября порадует спокойной погодной обстановкой не приходится: всю Сибирь ждёт резкое похолодание, столбики термометров устремятся к минусовым показателям, ночью возможны сильные заморозки. Местами прогнозируются настоящие сибирские морозы до минус 10-12.

Погода в октябре на Урале

Самое начало второго месяца календарной осени, по прогнозу синоптиков, на Урале будет очень комфортным. В частности, ожидается тёплая и солнечная погода до начала первых октябрьских выходных в Магнитогорске и Челябинске – здесь градус задержится на отметке плюс 18-19.

В Екатеринбурге похолодает чуть раньше: уже в предстоящие выходные столбики термометров опустятся в светлое время суток до плюс 6, а ночью – до нуля градусов

К концу месяца большая часть территории Урала ожидает непростая и очень непредсказуемая погода: местами термометр будет сохраняться плюсовые показатели, но всё же неизбежно похолодание.

Так, метеорологи предупреждают, что уже в 20-х числах октября после полуночи ожидаются заморозки, местам будут идти дожди и мокрый снег. Днём также прогнозируется прохладная погода – плюс 2-6. В некоторых уральских регионах усилится ветер, что при повышенной влажности создаст ощущение почти зимнего холода.