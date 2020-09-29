Путин и Пашинян обсудили войну в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Было продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса», – сообщает сайт российского президента.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся два дня назад, 27 сентября. В ходе разговора обсуждалось обострение ситуации в зоне Нагорного Карабаха. Российская сторона выразила серьезную озабоченность в связи с возобновлением военных действий, призвала не допустить дальнейшей эскалации противостояния и прекратить военные действия.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия.