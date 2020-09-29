Путин оценил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством оценил рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, который наблюдается в Москве. По словам главы российского государства, увеличение количества инфицированных в столице более заметно, чем в других регионах страны. При этом он напомнил, что так было и весной, передаёт РИА Новости.

«Рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Москве по сравнению с другими регионами был и весной. В любом случае надо быть готовыми к любому развитию ситуации», – подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе телефонных переговоров со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином заявил о готовности посетить страну после того, как сделает российскую прививку от COVID-19

Напомним, по данным оперативного штаба за последние сутки в России выявлено 8 232 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа. Таким образом, с началом сентября отмечен резкий рост заболеваемости, когда количество новых случаев превысило 5 000 человек. 19 сентября количество заболевших превысило уже 6 000 человек. 25 сентября была преодолена отметка в 7 000 заболевших, 28 сентября было выявлено 8 000 новых случаев. Всего число заболевших в России на утро 29 сентября достигло 1 167 805 человек.

В Москве в общей сложности выявлено 2 300 инфицированных, что является наибольшим показателем среди всех регионов. На втором месте среди – Санкт-Петербург (+251), на третье – Подмосковье (+209). В пятерке также Ростовская область (+190) и Нижегородская область (+168). Далее следует Воронежская область с приростом в 165 человек.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.