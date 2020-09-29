Путин пообещал сделать прививку от COVID-19 и посетить Сеул

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином заявил о готовности посетить страну после того, как сделает российскую прививку от COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Визит главы РФ в Южную Корею может быть приурочен к 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странам.

«Путин имеет действующее приглашение, которое вчера его южнокорейский коллега возобновил», - рассказал Песков. Чиновник подтвердил, что Путин выразил готовность принять «это любезное приглашение», но только после того, как примет решение «поставить себе прививку» от коронавируса.

О сроках вакцинации президента Песков не сообщил, уточнив только, что «информация о вакцинации будет обнародована, когда это произойдет».

«Безусловно, в тайне этого держать мы не будем», - сообщил представитель Кремля. Он добавил, что когда речь заходит о главе государства, то действуют особые меры предосторожности. По словам Пескова, Путин заявил, что «думает о прививке», но он должен принять окончательное решение.

Представители прессы попросили уточнить Пескова, не означает ли решение Путина вакцинироваться перед зарубежной поездкой тот факт, что за границу смогут выезжать только граждане РФ, сделавшие прививку от коронавируса. На это чиновник сообщил, что в данном случае речь идет только о конкретном визите президента в Южную Корею, однако, для снижение потенциальной опасности, конечно, «необходимо поставить прививку» перед выездом за рубеж.