Роспатент провел семинар «Региональные бренды России – новые точки роста» в Крыму

Мероприятие посвящено Федеральному закону о «географических указаниях» (ГУ), вступившему в силу 27 июля 2020 года и открывающему широкие возможности для региональных производителей по продвижению своей продукции на российском рынке.

Фото rospatent.gov.ru

На открытии семинара с приветственным словом выступили: руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, заместитель председателя Совета министров Крыма, министр финансов республики Ирина Кивико, директор ФИПС Олег Неретин, директор Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства Дмитрий Зеленский, заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов, а также и.о. ректора Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Андрей Фалалеев.

Фото rospatent.gov.ru

В семинаре приняли участие около 50 представителей крымского бизнес-сообщества. Специалисты Роспатента и ФИПС рассказали участникам мероприятия о новом объекте интеллектуальных прав – «географическом указании», его отличиях от НМПТ (наименование места происхождения товара) и особенностях правовой охраны ГУ. Они также объяснили, на каких основаниях может быть отказано в регистрации ГУ, как подать электронную заявку, а также каковы пошлины и специальные льготы для субъектов малого предпринимательства, научных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Фото rospatent.gov.ru

Проведение семинара призвано содействовать росту благосостояния производителей уникальных отечественных товаров, развитию территориальных брендов, которые станут важным источником пополнения региональных бюджетов.

«Совершенно очевидно, что в Крыму производится немало самобытных товаров, очень много известных брендов, популярных среди гостей и жителей Республики. Все они уникальны именно благодаря своему географическому происхождению и соблюдению традиционных технологий производства. Принятие федерального закона предоставило производителям оригинальных товаров новый инструмент маркетинга, который позволит завоевать доверие потребителей, а также привлечь дополнительные инвестиции в регион. С момента принятия нового закона Роспатент получил уже десятки заявок на регистрацию географических указаний», - считает руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.