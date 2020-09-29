Роспотребнадзор озвучил условия введения ограничений по коронавирусу

По словам начальника отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, ситуация с распространение коронавируса в России находится под контролем. Новые ограничения в связи с коронавирусной инфекцией могут быть введены в «зависимости от числа новых случаев».

Также чиновница отметила, что необходимо отслеживать запас коечного фонда и в случае, если останется менее 30% свободных коек, придется рассмотреть меры по введению дополнительных ограничений для россиян.

«Мы сейчас видим, с одной стороны, результат того прироста, который был примерно две недели назад. А с другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями», - сообщила она. Руженцова добавила, что в сентябре ожидаемо выросла заболеваемость различными респираторными инфекциями, сочетание которых с ковидом нового типа могло повлиять на летальность. О новых симптомах коронавируса чиновница ничего не сообщила, лишь напомнила, что вирус поражает не только легкие, но и сердце, почки, сосудистую, нервную и эндокринную системы, желудочно-кишечный тракт, также встречаются кожные проявления инфекции.

Напомним, в России за истекшие сутки выявлено 8 232 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа. Уточняется, что с началом сентября отмечен рост заболеваемости, когда количество новых случаев превысило пять тысяч. 19 сентября количество заболевших превысило шесть тысяч человек. 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс заболевших, 28 сентября было выявлено 8 тыс. случаев.