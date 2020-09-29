В России за сутки выявлено 8,2 тыс. новых заболевших COVID-19

В России за истекшие сутки выявлено 8 232 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа, передает оперштаб.

Уточняется, что с началом сентября отмечен рост заболеваемости, когда количество новых случаев превысило пять тысяч. 19 сентября количество заболевших превысило шесть тысяч человек. 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс заболевших, 28 сентября было выявлено 8 тыс. случаев.

В общей сложности, число заболевших в России достигло 1 167 805 человек. В Москве в общей сложности выявлено 2300 инфицированных, что является наибольшим показателем среди регионов. На втором месте среди регионов находится Санкт-Петербург (+251), на третьем месте Московская область (+209). В пятерке Ростовская область (+190) и Нижегородская область (+168). Далее следует Воронежская область с приростом в 165 человек.

Число безвозвратных потерь за все время эпидемии достигло 20 545, из которых за сутки зафиксировано 160 человек. Успешно перебороли заболевание 952 399 пациентов, в том числе 6 479 за последние сутки.