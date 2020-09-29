Россияне назвали уровень зарплаты для «нормальной жизни»

Как следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, в среднем россияне хотели бы получать минимум 50 тысяч рублей в месяц для «нормальной жизни». Документ есть в распоряжении агентства РИА «Новости». Исследование проводилось в период с 24 по 28 сентября, в нем приняли участие свыше 1600 респондентов из всех регионов страны.

Как говорится в материалах, в ответах на вопрос, какой должен быть ежемесячный доход для «нормальной жизни» превалирует сумма в 50–70 тысяч рублей. Такой доход хотели бы иметь 31,2% наших сограждан. 25% назвали сумму в 70–100 тысяч рублей. 22,6% участников опроса согласны жить на 35–50 тысяч рублей в месяц. Более 100 тысяч рублей для жизни требуется 15,3% наших сограждан. Для 5,4% россиян, по их словам, достаточным является уровень от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. Наименьшему числу респондентов - 0,5% россиян достаточно менее 20 тысяч рублей в месяц.

Как рассказали авторы исследования, наибольшие финансовые ожидания у москвичей и жителей Московской области. 34,8% опрошенных необходимо для нормальной жизни более 100 тысяч в месяц, и примерно столько же (33,2%) заявили о желании получать в месяц 70-100 тысяч рублей.

Ожидания жителей Санкт-Петербурга «чуть скромнее» - 31,5% респондентов заявил, что для нормальной жизни нужно получать 70–100 тысяч рублей, 28,8% опрошенных рассказали, что им необходимо в месяц 50-70 тысяч рублей.

Наибольшее число опрошенных - 90,9% заявили, что их настоящие доходы не соответствует желаемому, из них 48,5% признали, что это несоответствие разительно.