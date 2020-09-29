Россияне вновь стали меньше посещать кафе и рестораны

Россияне вновь сталь меньше посещать кафе и рестораны. Таким образом, жители нашей страны отреагировали на новости о ежедневном росте числа заболевших коронавирусом. Согласно исследованию аналитического портала «СберИндекс», россияне стали избегать многолюдных мест, в том числе кафе и рестораны, передаёт агентство «Прайм».

Так, с 21 по 27 сентября, падение трат на заведения этой категории составило 17,7% относительно уровней того же периода 2019 года. Кроме того, траты на одежду и обувь сократились на 15,8% в годовом выражении.

В целом потребительский спрос понизился на 2,4%. При этом расходы домохозяйств за один месяц по сравнению с 2019 годом упали всего на 0,1%.

Напомним, по данным оперативного штаба за последние сутки в России выявлено 8 232 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа. Таким образом, с началом сентября отмечен резкий рост заболеваемости, когда количество новых случаев превысило 5 000 человек. 19 сентября количество заболевших превысило уже 6 000 человек. 25 сентября была преодолена отметка в 7 000 заболевших, 28 сентября было выявлено 8 000 новых случаев. Всего число заболевших в России на утро 29 сентября достигло 1 167 805 человек.

В Москве в общей сложности выявлено 2 300 инфицированных, что является наибольшим показателем среди регионов. На втором месте среди регионов находится Санкт-Петербург (+251), на третьем месте Московская область (+209). В пятерке Ростовская область (+190) и Нижегородская область (+168). Далее следует Воронежская область с приростом в 165 человек.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.