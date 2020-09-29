Курс доллара: рубль отреагировал на заявление ЦБ

Торги вторника для российской нацвалюты оказались не столь плохи, как ожидали пессимисты.Курс доллара к рублю продолжил рост, однако не так быстро, как накануне. На момент написания обзора (17:10 мск) Рубль отступил от уровня в 78,97 рубля за доллар к 78,1 рубля за доллар. В свою очередь позиции против евро также были сданы не столь сильно (с 92,11 рубля за европейскую валюту до 92,51 рубля).

Тормозом падения выступил ЦБ. Согласно сообщению регулятора, с 1 октября по 30 декабря Банк России собрался пустить дополнительные средства на продажу валюты в рамках торгов на Московской бирже. Защитные интервенции будут проводиться за счет денег от продажи пакета акций Сбербанка (около 40 млрд долларов) предполагается, что ежедневный объем валютных операций составит 2,9 млрд рублей. Аналитики считают, что резкое снижение курса нацвалюты было вызвано спекулятивной атакой и сильной переоценкой игроков рынка событий в Нагорном Карабахе. Соответственно вскоре можно ожидать коррекцию явно завышенного курса.