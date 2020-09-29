С коронавирусом наперегонки

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза с 3,1 до 5,5 тысяч случаев на 100 тысяч населения. Об этом на совещании, которое провел Владимир Путин с членами правительства сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«При этом основной прирост наблюдается по городу Москве. Темп прироста заболеваемости в целом по стране удерживается на уровне 0,5–0,7 процента. Несколько увеличилось – с 8 до 11 – количество регионов страны, где показатель среднесуточного прироста составляет больше 1 процента», – сообщила вице-премьер, добавив, что так называемый коэффициент репродукции (показатель распространения коронавируса) в среднем по России составляет сейчас 1,1. По сравнению с показателями трехнедельной давности он повысился. Если рассматривать отдельно регионы, то только в 41 коэффициент ниже 1.

Однако ситуация, по словам вице-премьера, далека от того, что происходило весной: если в мае динамика выявляемости (соотношение числа зарегистрированных случаев к числу исследований) составляла 7,2%, то на 27 сентября показатель был на уровне 2,4%. Правда, в августе он был ниже – только 1,8%.

Возможно, это связано с окончанием сезона отпусков и каникул. Тем более, что, по словам Голиковой, на 18,4% выросла заболеваемость среди детей. «… но в основном, в каждом регионе по-разному, от 55 до 95 процентов случаев – это бессимптомное течение заболеваний или легкое проявление острой респираторной вирусной инфекции», – добавила вице-премьер.

При этом она призвала руководство регионов «самым внимательным образом» следить за ситуацией в школах и принимать соответствующие меры безопасности.

Москва вырывается вперед

Столичные власти в этом плане сработали буквально на опережение. Утром 29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что каникулы в московских школах продлятся не одну неделю, а две.

«По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября», – говорится в публикации на странице мэра Москвы.

На этот период приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, однако детские сады и дошкольные группы продолжат функционировать по обычному графику.

При этом Собянин призвал избегать посещения развлекательных и торговых центров, проводя каникулы дома или на даче. А гулять – во дворах и парках.

«Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», - подчеркнул мэр столицы. Напомним, что ранее, 25 сентября, он рекомендовал москвичам старшего возраста не выходить из дома без необходимости, а работодателей попросил вернуть сотрудников на удаленку.

По состоянию на 29 сентября в Москве было зарегистировано 2300 новых случаев заражения COVID-19 – это максимальный показатель с 31 мая, когда было зафиксировано 2595 случаев инфицирования. Общее число заболевших в столице достигло, по данным coronavirus-monitor.ru 290293 человек.

Столица уже мобилизует ресурсы для противостояния второй волне (хотя кто-то говорит, что это – не закончившаяся первая). С 23 сентября по 5 октября «под ковид» в городе закрылись 8 крупных больниц. Кроме того, как сообщает «Интерфакс», расконсервируют временные госпитали в 75-м павильоне ВДНХ, в Крылатском и в Сокольниках. Как сообщил агентству источник в мэрии Москвы, всего для госпитализации лиц с подозрением на COVID-19 и подтвержденным COVID-19 в Москве к 5 октября будут готовы 23 больницы. А в случае необходимости на территории еще семи медучреждений можно также развернуть временные госпитали.

Режим повышенной готовности

В Подмосковье за сутки были зафиксированы 209 новых случаев заражения, а общее число заболевших достигло 73380 человек. 24

сентября Telegram-канал Mash сообщил о том, что в области вышло распоряжение о введении усиленного режима борьбы с COVID-19. «Только за 72 часа в подмосковных больницах выделят 1677 дополнительных коек. Всего же в ближайшее время для заболевших планируют освободить 11 672 места. Часть лечебниц уже начала работать в новом формате и принимать больных коронавирусом», - говорится в сообщении.

Однако региональный Минздрав эту информацию опроверг. «Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Московской области остается стабильной. Тем не менее, с началом осенне-зимнего периода ежегодно происходит подъем уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ», - цитирует портал губернатора МО сообщение пресс-службы ведомства.

Впрочем, на совещании с руководителями региональных министерств и главами округов губернатор Андрей Воробьев подчеркнул необходимость создания условий для оказания помощи пациентам с ковидом. «Я дал поручение заниматься разворачиванием коек, мы это делаем, и также приобретать последние лекарства, которые нужно использовать, в том числе, амбулаторно. Особую роль играет поликлиническое звено, потому что именно там мы можем выявить заболевания на ранних стадиях», – заявил глава столичного региона.

Количество свободных коек подсчитывают сейчас по всей России. Как сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, из 129 тысяч мест, развернутых по всей России для пациентов с COVID-19, почти 90% заняты. При этом чиновник отметил, что в самом начале пандемии к приему инфекционных пациентов было готово всего около 50 тысяч коек, в период высокой заболеваемости их количество удалось нарастить до 184 тысяч. И сейчас, в случае необходимости, коечный фонд могут снова увеличить. Между тем ранее, как отмечает ТАСС, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в стране свободны около 51% коек для больных коронавирусом.

В ожидании вакцины

«Осенняя волна», по прогнозам экспертов, будет осложняться еще и наступлением сезона простуд, ОРВИ и гриппа. На это в ходе совещания обратил внимание президент Владимир Путин. Глава государства поинтересовался у министра здравоохранения тем, как идет вакцинация от гриппа, и как обстоят дела с вакциной от COVID-19.

По словам Михаила Мурашко, все идет даже не по плану, а сверх плана: во все медицинские организации страны уже поставлено в общей сложности 10 миллионов доз вакцины от гриппа для детей и 24 миллиона доз вакцины для взрослых. «Охват сегодня составляет практически 17 процентов населения страны, что выше по сравнению с прошлым годом почти на 5 миллионов человек на те же даты, или на 24 процента вакцинация идет более активно», - заявил глава Минздрава РФ, добавив, что общего количества поступающих вакцин будет достаточно с учетом региональных поставок и работодателей, чтобы закрыть поставленную президентом задачу вакцинации 60% населения. А это один из самых высоких показателей в мире.

В этом году Минфин и правительство выделили на дополнительную закупку вакцин 4,1 млрд рублей. Производство препаратов, по словам Мурашко, уже развернуто.

Правда, стоит отметить, что сознательные россияне, желающие привиться от гриппа, но предпочитающие импортные вакцины, пока остались ни с чем: препаратов зарубежного производства нет ни в частных клиниках, ни в аптеках. По информации РБК, поступление вакцин возможно в конце октября-начале ноября.

Что же касается вакцины от коронавируса, то в Москве, по словам главы российского Минздрава, прививку сделали уже 5,5 тысяч человек. При этом во все 85 субъектов Федерации уже направлены первые партии препарата – пока речь идет лишь о тестовых поставках, так как отрабатывается логистическая цепочка. Но в целом процесс уже отлажен, отметил министр.

Кроме того, 29 сентября в России началось масштабирование производства – первые партии вакцины выпущены уже непосредственно с производственных площадок компании «Генериум». А на подходе – новая вакцина, от «Вектора». По словам Михаила Мурашко, препарат заканчивает клинические исследования, документы по нему уже поступили на экспертизу. Плюс - институт имени Чумакова, поставляющий более, чем в 80 стран вакцину от желтой лихорадки, также получил разрешение на проведение клинических исследований.

«Вакцина «Вектора» – они документы уже сдали, сейчас клинические исследования, заканчивают оформление и сдают препарат на фармэкспертизу. То есть с учетом проведения экспертизы лекарственного препарата – до трех недель фармэкспертиза. А проведение клинических исследований институтом Чумакова – это

по завершении клинических исследований, 200 человек должны они провести через клинические исследования», - ответил Мурашко на уточняющий вопрос президента.

Владимир Путин при этом обратил внимание на важность организации информационной компании, призванной разъяснить людям особенности каждого препарата. В ходе совещания президент неоднократно акцентировал внимание именно на важности работы с населением. Он снова отметил, что прекрасно понимает россиян, уставших от ограничений, но добавил, что инфекционные заболевания и COVID являются тихим, незаметным, но очень опасным противником.

«Люди часто этого не чувствуют, но мы это знаем, и поэтому наша с вами святая обязанность, и профессионального сообщества, и руководителей всех уровней власти и управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать не обременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты», - заявил президент.