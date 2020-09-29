Сага об Альбрехтах

Суду Киля предстоит разбирать иск Николая Альбрехта к матери Бабетте и четырем сестрам. Внук Тео Альбрехта, одного из основателей империи Aldi, обвиняет родственниц в том, что они потратили миллионы евро со счетов семейного фонда Jakobus Stiftung.

Тео и Карл Альбрехты долгое время были самыми богатыми немцами. Сразу после Второй мировой войны они основали дисконтную сеть, экономившую на всем и поэтому торговавшую по очень низким ценам. Карл Альбрехт однажды сказал: «Наша главная забота, когда мы устанавливаем цену того или иного товара, продать его как можно дешевле».

В 1961 году братья разделили компанию на северную и южную, прочертив на карте ФРГ линию с запада на восток. Все магазины, находившиеся севернее этой линии, названной журналистами «экватор Aldi», вошли в компанию Aldi Nord, которой руководил Тео. «Южные» магазины достались Карлу и вошли в компанию Aldi Sud. По такому же принципу Альбрехты разделили и зарубежный бизнес.

Для того, чтобы отразить попытки поглощения компании, Тео Альбрехт разделил все активы на три фонда. Самый большой - фонд Markus, в котором находились 61% акций компании, достался после смерти Тео его жене Цецилии. Два фонда поменьше с 19,5% акций в каждом: Lukas и Jakobus перешли к его сыновьям – Тео мл. и Бертольду соответственно. После смерти Бертольда в 2012 году фонд Jakobus перешел к его вдове Бабетте и пяти детям.

Сейчас семейство Альбрехтов (речь идет о потомках Тео и Бертольда Альбрехтов) больше известно не дисконтной сетью Aldi Nord, а громкими семейными скандалами. Иск Николая к матери и сестрам не первый. Основная борьба идет за Jakobus между Тео мл. и потомками Бертольда. Тео, которого до своей смерти в конце 2018 года полностью поддерживала мать, не устраивает то, как родственники распоряжаются средствами семейного фонда.

Здесь следует сказать, что основатели империи Aldi Тео и Карл славились не только миллиардами и магазинами, но и скупостью, которая, кстати, и позволила им создать огромную торговую империю. Причем, особенно скупым был Тео. Жена полностью разделяла его взгляды на жизнь, а вот с детьми все оказалось сложнее. Тео мл. пошел в отца, Бертольд же оказался другим и доставлял родителям одни разочарования. Третье поколение ветви Тео не хочет и слышать ни о какой экономии, граничащей со скупостью. Дети Бертольда пошли в родителей, особенно в мать. При жизни мужа Бабетта еще как-то сдерживалась, а после его смерти пустилась, как говорится, во все тяжкие и начала энергично наверстывать упущенное.

Живет Бабетта в скромном (по меркам миллиардеров) двухэтажном доме на окраине Эссена, родного города Альбрехтов, но она тратила и тратит десятки миллионов на картины и супердорогие машины. Бабетта также любит общество, она – завсегдатай светских мероприятий и тусовок.

Такой образ жизни категорически не нравился Цецилии и Тео мл., который так же, как отец и дядя, а также двоюродный брат и сестра, вел не только экономный, но и уединенный образ жизни.

Бабетта с детьми получает ежегодно из фонда Jakobus 36 млн долларов. Тео мл. считает, что это чересчур много. Сначала он попытался выкупить долю Бертольда в семейном бизнесе, перешедшую к Бабетте и детям. После же отказа невестки, которую не устроила предложенная цена, он обратился в суд.

В прошлом году суд постановил ограничить представительство Бабетты и ее детей в правлении фонда Jakobus Stiftung. Однако она это решение игнорирует.

Сейчас шансы Тео мл. на победу, похоже, повысились. В стане противника, как следует из иска Николая, произошел раскол. Судебные баталии продолжаются. Между тем, скандалы крайне неблагоприятно сказываются на имидже не только семейства Альбрехтов, но и компании Aldi Nord.

В последние годы Aldi начала делать осторожные шаги в направлении модернизации и перемен, потому жить со старым багажом в XXI веке невозможно. В 2012 г., к примеру, в магазинах сети начали расширять проходы и увеличивать ассортимент. Однако семейные разборки могут замедлить или вообще остановить процесс перемен. Aldi, дела которой в последние годы шли и без того неважно, может еще больше отстать от конкурентов типа Lidl с легко предсказуемыми последствиями.