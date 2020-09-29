Счетная палата не нашла в мусорной реформе ничего хорошего

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», — эта, казалось бы, мудрая фраза на практике плохо сочетается с человеческой жизнедеятельностью, результатом которой неминуемо становятся горы отходов. В 2019 году в России появилось 65 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). То есть, каждый человек за год оставил после себя около 450 кг мусора.

Но главная проблема даже не в производстве отходов, а в их утилизации, которую, вроде бы, с запуском «мусорной» реформы предполагалось сделать более эффективной. Этот вопрос изучила Счетная палата, которая пришла к выводу, что ситуацию в области обращения с твердыми коммунальными отходами назвать благополучной никак нельзя.

«На необходимость перехода к экономике замкнутого цикла указал и Президент в своем послании Федеральному Собранию. Это не дань моде, это ответ на существующие вызовы. К сожалению, ситуация с отходами в России в настоящее время неблагополучна. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами пока не сформирована», — кратко описал ситуацию аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Начать с того, что до сих пор, в отличие от практики развитых стран, главным способом обращения с ТКО в России является захоронение — более 90% отходов отправляются на полигоны и свалки.

«При этом ситуация с объектами размещения близка к критической — при сложившихся темпах роста объемов образования ТКО 1—2 % в год существующие мощности полигонов в 32 субъектах Российской Федерации будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года», — отмечается в отчете СП.

А есть регионы, где доступные ресурсы уже исчерпаны. Еще по состоянию на 1 января 2019 года мощностей полигона в Магаданской области хватало меньше, чем на месяц. Аналогичная ситуация была в Бурятии. В Забайкальском крае и Еврейской автономной области тогда же мощностей оставалось всего на три месяца, а в Краснодарском крае — на 7. Дефицит мощности полигонов в этих регионах аудиторы оценили от 120 тысяч тонн до 1 миллиона 365 тысяч тонн в год. В 32 регионах, по оценке СП мощности полигонов будут исчерпаны до 2024 года, в 17 из них — до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет.

Большие города

По данным Росприроднадзора, на момент формирования нацпроекта «Экология» на территории субъектов насчитывалось 8 323 несанкционированные свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов. При этом Федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. То есть более 700 свалок в границах городов остаются не охваченными. «Таким образом, даже при успешной реализации проекта поставленная Президентом цель — ликвидировать все свалки в границах городов -— достигнута не будет», — подчеркивают аудиторы.

«В соответствии с Указом Президента было установлено два критерия отбора — свалки, которые выявлены на 1 января 2018 года, и те, которые находятся именно в границах городов. Соответственно в федеральный проект были включены именно те свалки, которые соответствовали этим критериям», — объяснил причины такого несоответствия замминистра природных ресурсов Константин Румянцев, — «Мы, конечно, понимаем, что свалок намного больше, но в условиях текущего финансирования существенно расширить данный перечень будет затруднительно».

При этом, как отмечает генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, запуская реформу обращения с ТКО в 2019 году, ее инициаторы упустили не только этот вопрос. Так, по мнению эксперта, слишком мало внимания уделено ситуации с городами-миллионниками, а точнее, комплексной инфраструктуре в них. Хотя это отдельная экосистема с высокой плотностью населения.

«Исходя из статистических данных, более 30 % жителей страны проживает всего в 37 крупных населенных пунктах — мегаполисах и городах с населением от 500 тысяч человек. Помимо потребления природных ресурсов и энергии, современный город производит огромное количество отходов. Поэтому в пределах городских территорий нагрузка на природные экосистемы наиболее интенсивна», - поясняет Шипелов, добавляя, что рядом с такими областными центрами расположены огромные свалки, которые давно исчерпали свой ресурс, и их необходимо рекультивировать. При этом единый стандарт на всех территориях использовать невозможно и было бы логичнее сделать отдельную программу для городов-миллионников.

Перерабатывать, а не закапывать

Уровень переработки отходов в России до сих пор не превышает 10%. Хотя в ряде стран на полигоны уже отправляется 1-2% мусора, треть — сжигается, а остальное — успешно перерабатывается.

Решить проблему призван федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», запущенный в 2019 году. Ключевая цель этого проекта — создание высокотехнологичной инфраструктуры обработки и утилизации отходов. Но по оценке аудиторов, цель эта остается все также далека, как и в момент запуска ФП, а его параметры требуют пересмотра.

Например, проект не предусматривает мер, направленных на сокращение объемов отходов: стимулов для использования населением той же многоразовой тары и упаковки просто нет. Как нет в проекте и мероприятий по раздельному сбору отходов.

«В проекте федеральной схемы нет ни слова о реализации высших приоритетов госполитики. Да и изменения законодательства в конце прошлого года, которые приравняли сжигание мусора с выработкой энергии к переработке, говорят о том, что налаживать систему раздельного сбора в России никто не торопится», — говорит руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев.

Кроме того, отмечают аудиторы, установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не были согласованы с регионами. Итогом таких расхождений стало то, что 42% субъектов РФ не подтвердили возможность их выполнения и не заключили с Минприроды России соглашения о реализации региональных проектов.

Если же говорить о региональных программах обращения с отходами, только 39 регионов предусмотрели в них мероприятия по внедрению раздельного сбора отходов. «Лишь в 33 субъектах наблюдается сбалансированность мощностей объектов обращения с ТКО и объемов их образования. Анализ морфологического состава отходов провели всего 24 региона и только 19 субъектов предусмотрели мероприятия по привлечению бизнеса в сферу обращения с отходами. Хуже всего ситуация с созданием инфраструктуры по обращению с ТКО — лишь 9 субъектов используют для этого наилучшие доступные технологии», - говорится в отчете СП.

Мусорно-денежный цикл

Минприроды объясняют: всему причина — нехватка средств. «Дело в том, что все предварительные работы по проектированию и прохождению экспертизы субъекты должны осуществлять за счет собственных средств. И большая часть регионов жалуется на то, что этих средств у них в бюджете не предусмотрено, не говоря уже о том, что последующие мероприятия по рекультивации они осуществляют на условиях софинансирования, и это тоже должно быть предусмотрено в их бюджетах», — комментирует ситуацию Константин Румянцев.

Хотя тот же раздельный сбор мусора может принести столь необходимые средства. По словам Андрея Шипелова, создание системы раздельного сбора органических отходов повысило бы процент выработки полезного сырья с нынешних 8% до 50-60%.

«Перерабатывать органические отходы можно в продукцию с высокой добавленной стоимостью. К примеру, использовать для производства качественных кормов для животных. Только эта мера позволит снизить тарифную нагрузку на 20—30 %, а также сократит долю вывозимых на свалки отходов и снизит негативное влияние на окружающую среду», - развивает мысль гендиректор «РТ-Инвест».

ППК РЭО в своем письме, направленном в Минприроды в декабре прошлого года также указывала на то, что существующие мощности картонных фабрик, стекольных заводов, металлургических предприятий позволяют утилизировать существенно большее количество отходов, но объемы утилизации ограничены возможностями по извлечению «чистых» вторичных ресурсов из отходов, в том числе в связи с низким распространением раздельного сбора отходов.

Вопрос доверия

Получается обычный цикл: переработка вполне может приносить деньги, но для этого их в нее сначала нужно вложить. А где взять средства?

Финансирование ФП ТКО на 2020 год составляет 7,3 млрд рублей, на 2021 — 8,3 млрд, а на 2022 — 13,3 млрд. В 2023 и 2024 годах планка должна подняться уже до 30,5 млрд рублей и 27,7 млрд рублей соответственно. Но, как отмечает Счетная палата, мероприятия федерального проекта в основном направлены на сбор информации и на подготовку правовых документов.

А на уровне регионов основной источник инвестиций — это платежи населения, размер которых зависит от нормативов накопления ТКО и соответствующих тарифов. Но тут, как отмечают в СП, наблюдается проблема прозрачности расчетов.

«Как показал анализ, нормативы в разы отличаются даже в сопоставимых районах. Так, тарифный диапазон на услуги региональных операторов в 2019 году составлял от 244 до 1 411 рублей за один кубометр. Следствием стала низкая собираемость — 79 % в 2019 году и 76 % в первом полугодии 2020 года. В результате на 1 июля 2020 года отмечен риск, что 22 региональных оператора, обслуживающих 15,1 млн человек в 19 субъектах Российской Федерации, могут прекратить свои услуги», — говорится в отчете надзорного ведомства.

При этом, как отмечают аудиторы, в условиях отсутствия достоверных данных об отрасли обращения с отходами растет недоверие граждан к действиям региональных и федеральных властей. Люди протестуют против любых, даже экологически приемлемых и прогрессивных решений (например, против строительства мусоросортировочных предприятий). А свалки, между тем, растут и множатся. В том числе — и несанкционированные. И цели так и остаются целями.