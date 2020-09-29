Собянин отправляет московские школы на каникулы

Московский градоначальник Сергей Собянин своим указом отправил всех московских школьников на каникулы с 5 по 18 октября, сообщает сайт чиновника.

«Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», - говорится в указе. По плану каникулы должны были пройти с 7 по 11 октября у учащихся по блочной системе, а также с 31 октября по 8 ноября у учащихся по четвертям.

Чиновник пообещал, что в означенный период не будет дистанционных занятий. По желанию школьники смогут заниматься на ресурсе Московская электронная школа. Детские сады и дошкольные образовательные учреждения продолжат работу в обычном режиме.

Мэр сообщил, что дети в основном болеют бессимптомно, а дома заражают взрослых и пожилых членов семьи. Чиновник заверил, что это время необходимо для снижения заболеваемости в столице.