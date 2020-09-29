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Ценность цифровизации обсудят на Иннопром онлайн

Москва, 29.09.2020
  • Ценность цифровизации обсудят на Иннопром онлайн

30 сентября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн трансляция сессии, в рамках которой эксперты Иннопром оценят опыт российских компаний по внедрению цифровых кейсов, обсудят проблематику внедрения цифровых технологий на промышленных предприятиях, проанализируют российский и международный опыт цифровых проектов, а также коснутся вопроса методологии оценки эффективности цифровизации.

Официальным партнером мероприятия выступает SIEMENS.

Спикеры:

  • Завен Киракосов, руководитель проектов, ЕВРАЗ Групп
  • Максим Жидков, директор по операционной деятельности, Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске
  • Сергей Герасин, директор по информационным технологиям, Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске
  • Юрий Кокин, руководитель направления «Цифровое производство», АО «РУСАЛ Менеджмент»
  • Евгений Карякин, консультант по вопросам цифровизации, «Сименс», Германия
  • Дмитрий Большов, руководитель проектов по цифровизации и предиктивной аналитике, «Сименс», Россия
  • Илья Антонов, руководитель направления «Цифровизация», «Сименс», Россия

Модератором дискуссии выступит Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ.

Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события.

Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.

 

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля.  За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; Председатель  фонда  "Сколково" Аркадий  Дворкович;  Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; Председатель Совета директоров «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.

Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 13:30.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей.  Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок.  В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.

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