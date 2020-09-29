Ценность цифровизации обсудят на Иннопром онлайн

30 сентября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн трансляция сессии, в рамках которой эксперты Иннопром оценят опыт российских компаний по внедрению цифровых кейсов, обсудят проблематику внедрения цифровых технологий на промышленных предприятиях, проанализируют российский и международный опыт цифровых проектов, а также коснутся вопроса методологии оценки эффективности цифровизации.
Официальным партнером мероприятия выступает SIEMENS.
Спикеры:
Модератором дискуссии выступит Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ.
Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события.
Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.
Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; Председатель Совета директоров «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.
Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 13:30.
Справка об ИННОПРОМ:
Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.