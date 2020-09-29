В Ереване заявили, что турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщил об атаке турецкого истребителя F-16, взлетевшего с азербайджанской территории, на армянский самолет Су-25. «При выполнении боевой задачи во время противовоздушных и воздушных боев многофункциональный истребитель F-16 турецких ВВС сбил над воздушной территорией Армении штурмовик СУ-25 ВВС Армении. Пилот героически погиб», – написал Шушан Степанян в Facebook.

Турция и Азербайджан заявляют, что турецкий истребитель не сбивал самолет ВВС Армении.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушуолу заявил, что Анкара готова воевать на стороне Азербайджана. «Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», – заявил Чавушуолу.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идет военное столкновение между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия.