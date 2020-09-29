В Кремле прокомментировали заявление МИД Турции о помощи Азербайджану

Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова оказывать поддержку Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.

По словам представителя Кремля, любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана лишь подливают масло в огонь конфликта между этими странами, передаёт РИА Новости.

«Власти России, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения боевых действий, – подчеркнул он. – А любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масло в огонь».

Песков также отметил, что наша страна категорически против этого.

«Мы не согласны с такой постановкой вопроса», – резюмировал пресс-секретарь Владимира Путина, добавив, что в Кремле не рассматривают вариант военной поддержки Армении и продолжают внимательным образом следит за происходящим в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова оказывать поддержку Азербайджану не только за столом переговоров, но и на поле боя. По его словам, в Анкаре хотят, чтобы вопрос Нагорного Карабаха был решен коренным образом.