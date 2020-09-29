В МИД Турции заявили о готовности поддержать Азербайджан на поле боя

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова оказывать поддержку Азербайджану не только за столом переговоров, но и на поле боя. По его словам, в Анкаре хотят, чтобы вопрос Нагорного Карабаха был решен коренным образом, передаёт РИА Новости.

«Турция всегда делала всё, чтобы решить этот вопрос мирным путём, но безуспешно, – подчеркнул он. – Мы всегда были рядом с Азербайджаном – и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность».

Глава МИД также подчеркнул, что мировое сообщество ошибается, ставя Баку и Ереван на одну плоскость в их конфликте.

«Мы всему миру говорим: Азербайджан и Армения – это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо», – резюмировал Мевлют Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что в Кремле считают, что сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виноват в обострении конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главное сейчас, как можно скорее прекратить боевые действия.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана выступило с заявлением об обстреле войсками Армении населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В заявлении в частности говорилось, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам», а Баку «наступает» по всему карабахскому направлению. Сообщалось также, что обстреливались мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.

Позже в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что военным удалось вернуть за ночь ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения. В ведомстве рассказали, что интенсивные боевые действия продолжались всю ночь на южном, юго-восточном и северном направлениях линии фронта.