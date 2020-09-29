В центре Гамалеи рассказали, почему нельзя ускорить вакцинацию населения

Как рассказал РИА «Новости» глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинацию россиян от коронавирусной инфекции следует проводить более быстрыми темпами, однако, это невозможно из-за технических моментов.

«Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена», - прокомментировал Гинцбург. Он рассказал, что ежедневно в Москве делают прививки от коронавирусной инфекции нового типа порядка 500-600 человек. Помимо этого от инфекции уже вакцинировались более пяти тысяч человек.

Ученый также считает, что переносить вакцинацию на более поздний период не следует.

По данным университета Джонса Хопкинса в мире за весь период пандемии было выявлено 33 273 720 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели после заражения 23 056 480 человек. Число жертв превысило миллион человек.